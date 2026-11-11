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Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα στην Ισπανία, οδηγώντας τη χώρα στην πρώτη γενική απεργία των τελευταίων 14 ετών, την ώρα που απομένουν μόλις λίγες εβδομάδες μέχρι τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Η γενική απεργία της Τετάρτης αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες αναταράξεις στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, αποτυπώνοντας τη συσσωρευμένη οργή εκατομμυρίων Ισπανών για το ολοένα υψηλότερο κόστος στέγασης.

Στο επίκεντρο τόσο των κινητοποιήσεων όσο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών: η αγορά ή η ενοικίαση κατοικίας καθίσταται απρόσιτη για ολοένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε στη Μαδρίτη από το 1956 προκάλεσε κύμα αγανάκτησης.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, απαιτώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Υπό το βάρος των κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατέθεσε στο ισπανικό κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο είχε καθυστερήσει επί μακρόν.

Ωστόσο, η απόρριψη του νομοσχεδίου από τους βουλευτές οδήγησε τον Σάντσεθ στην απόφαση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, μετατρέποντας το στεγαστικό σε κεντρικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης.

Σάντσεθ: «Η μάχη της γενιάς μας είναι η στέγαση»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχειρεί να μετατρέψει την κοινωνική αγανάκτηση σε πολιτική στήριξη, παρουσιάζοντας το ζήτημα της κατοικίας ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής.

«Κάθε γενιά έχει τον δικό της αγώνα. Ο δικός μας είναι η στέγαση και θα τον κερδίσουμε με τη δύναμη του λαού», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση λίγο μετά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών.

Ο Σάντσεθ έστρεψε παράλληλα τα πυρά του εναντίον των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων.

«Πρέπει να κοιτάξουμε προς τα πάνω, σε εκείνους που βρίσκονται στα ρετιρέ και σε όσους διαχειρίζονται τα λεγόμενα vulture funds, και να βάλουμε τέλος στις κερδοσκοπικές πρακτικές και τις καταχρήσεις τους», ανέφερε.

Κάλεσε επίσης τους ψηφοφόρους να συσπειρωθούν για την προστασία των μικροϊδιοκτητών και των ενοικιαστών.

Η πολιτική επιλογή του Σάντσεθ δεν είναι τυχαία. Η στεγαστική κρίση βρίσκεται πλέον στην κορυφή των ανησυχιών των Ισπανών ψηφοφόρων, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Ωστόσο, η προσπάθειά του να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που θα δώσει λύση αντιμετωπίζει μια βασική δυσκολία: η κρίση επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των περισσότερων από οκτώ ετών της πρωθυπουργίας του.

Οι τιμές των κατοικιών διπλασιάστηκαν από το 2015

Τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια την έκταση της στεγαστικής πίεσης.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών της Eurostat, οι τιμές στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 80% μεταξύ 2015 και 2025.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2026, με αποτέλεσμα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους οι τιμές να βρίσκονται περίπου στο διπλάσιο επίπεδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί δεν ακολούθησαν ανάλογη πορεία.

Κατά τη δεκαετία 2015-2025, ενώ οι κατοικίες ακριβαίναν κατά 80%, οι αποδοχές αυξήθηκαν μόλις κατά 30%.

Η τεράστια απόκλιση μεταξύ τιμών ακινήτων και εισοδημάτων έχει περιορίσει δραστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, καθιστώντας την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας όλο και πιο δύσκολη.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά ενοικίων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σε ορισμένα ιστορικά κέντρα πόλεων, τα καταλύματα που απευθύνονται σε τουρίστες αντιπροσωπεύουν έως και 45% της αγοράς ενοικίασης, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους μόνιμους κατοίκους.

Πώς ξεκίνησε η κρίση – Ο ρόλος των μεγάλων επενδυτών

Οι ρίζες της σημερινής κατάστασης εντοπίζονται, σύμφωνα με ερευνητές, στην περίοδο που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Τότε, ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξασφάλιση στεγαστικών δανείων, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές άρχισαν να αποκτούν σημαντικό αριθμό ακινήτων.

Η συγκέντρωση κατοικιών στα χέρια επενδυτικών κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την κερδοσκοπική δραστηριότητα, συνέβαλε στην αύξηση των τιμών.

«Τα χρήματα δεν εξαφανίστηκαν από την αγορά. Απλώς κατέληξαν στα χέρια των επενδυτών», εξηγεί ο Χαβιέρ Χιλ, ειδικός σε θέματα κατοικίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών της Ισπανίας.

Όπως επισημαίνει, η ισπανική αγορά διανύει έναν νέο κύκλο, ο οποίος καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από κερδοσκοπική ζήτηση που δεν συνδέεται με την κάλυψη πραγματικών στεγαστικών αναγκών.

Στο πρόβλημα προστίθενται η αύξηση του πληθυσμού στις μεγάλες αστικές περιοχές, οι ελλείψεις κοινωνικής κατοικίας και η επέκταση των τουριστικών μισθώσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, τα τουριστικά καταλύματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% της ήδη περιορισμένης αγοράς ενοικίασης κατοικιών.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει δημιουργήσει συνθήκες έντονου ανταγωνισμού για τα διαθέσιμα ακίνητα, με τους ενοικιαστές να βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς αυξήσεις.

Δύο στους τρεις νέους ζουν ακόμη με τους γονείς τους

Οι νέοι αποτελούν μία από τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τη στεγαστική κρίση.

Το 2025, το 67% των Ισπανών ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούσε να κατοικεί στο πατρικό σπίτι.

Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί από τους νέους ηλικίας 26 έως 34 ετών που ζούσαν με τους γονείς τους ανέφεραν ως βασικό λόγο την αδυναμία να καλύψουν το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας.

Ο μέσος Ισπανός εγκαταλείπει το οικογενειακό σπίτι μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του, στοιχείο που αναδεικνύει τις δυσκολίες οικονομικής και στεγαστικής ανεξαρτητοποίησης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 26χρονου Χόρχε Κολιάδο, ο οποίος συμμετείχε στη μεγάλη κινητοποίηση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία Πουέρτα δελ Σολ της Μαδρίτης.

«Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν και οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται το σύστημα εις βάρος των ενοικιαστών», δήλωσε.

Ο νεαρός φοιτητής αναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, όταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του αύξησε δραστικά το μηνιαίο ενοίκιο, αφότου εκείνος ζήτησε να συναφθεί νόμιμο μισθωτήριο συμβόλαιο.

«Έχουμε αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση και οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα για να τη λύσουν», ανέφερε.

Η εμπειρία του αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία επηρεάζει την αυτονομία των νέων, τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Οι 184.000 προσιτές κατοικίες που παραμένουν ζητούμενο

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει δεσμευτεί να αξιοποιήσει «όλους τους πόρους του κράτους» για την εξασφάλιση 184.000 δημόσιων και οικονομικά προσιτών κατοικιών προς ενοικίαση.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου αποδεικνύεται δύσκολη, ενώ οι πιέσεις στην αγορά συνεχίζονται.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή των πολιτικών στέγασης αποτελεί έναν από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την κυβέρνηση να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση.

Όπως επισημαίνει η Άλις Πιτίνι, διευθύντρια Ερευνών του οργανισμού Housing Europe, οι παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας χρειάζονται συχνά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσουν.

«Οι αλλαγές στη στεγαστική πολιτική τείνουν να παράγουν αποτελέσματα πολύ, πολύ αργότερα», σημειώνει.

Αυτό καθιστά τη στέγαση ένα ιδιαίτερα δύσκολο πεδίο για τους πολιτικούς, καθώς οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν άμεσα τις αυξήσεις των τιμών, ενώ τα αποτελέσματα των κυβερνητικών παρεμβάσεων ενδέχεται να γίνουν ορατά έπειτα από χρόνια.

Δεν είναι μόνο η Ισπανία – Η στεγαστική κρίση εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Παρά την ένταση των κινητοποιήσεων και την πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει, η Ισπανία δεν αποτελεί τη χώρα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών στην Ευρώπη.

Η Άλις Πιτίνι επισημαίνει ότι αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν καταγράψει ακόμη πιο εντυπωσιακή άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια.

Αντίστοιχα, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ του 2025 και του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Μάλιστα, με βάση τους εθνικούς μέσους όρους, οι αυξήσεις των ενοικίων στην Ισπανία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ισπανική αγορά, αλλά αφορά σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κρίση προσιτής στέγασης.

Οι υψηλές τιμές των ακινήτων, η άνοδος των ενοικίων και η δυσκολία πρόσβασης σε κατοικία ενισχύουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Το ζήτημα έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων στο Βερολίνο, καθώς και εθνικών εκλογών στην Ολλανδία.

Καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για εκλογές το 2027, η στέγαση αναμένεται να παραμείνει ένα από τα σημαντικότερα θέματα της δημόσιας συζήτησης.

Για τον Πέδρο Σάντσεθ, το στοίχημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ή κοινωνικό ζήτημα. Έχει μετατραπεί σε παράγοντα πολιτικών εξελίξεων, ικανό να προκαλέσει μαζικές απεργίες, να ανατρέψει κυβερνητικές ισορροπίες και να κυριαρχήσει στην εκλογική ατζέντα σε ολόκληρη την Ευρώπη.