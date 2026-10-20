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Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Δικαστήριο των Ιωαννίνων ο πατέρας Αντώνιος, όπως και οι δύο συγκατηγορούμενοί του, παιδαγωγοί και υπεύθυνοι των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από δέκα συνεδριάσεις και αφορά καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν στις συγκεκριμένες δομές.

Εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο ιδρυτής της οργάνωσης έκανε λόγο για δικαίωση του έργου της «Κιβωτού», ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι καμία από τις κατηγορίες δεν αποδείχθηκε στο ακροατήριο.

Πατέρας Αντώνιος: «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο»

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο πατέρας Αντώνιος εξέφρασε την ανακούφισή του για την απόφαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει, κατά τον ίδιο, για τους ανθρώπους που εργάστηκαν και προσέφεραν εθελοντικά στις δομές της οργάνωσης.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο που ανέπτυξε η «Κιβωτός του Κόσμου» όλα τα προηγούμενα χρόνια.

«Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», ανέφερε.

«Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, ότι σήμερα δικαιώνεται το μεγάλο έργο της Κιβωτού, το οποίο κάναμε χρόνια», πρόσθεσε, συνδέοντας την αθωωτική απόφαση με την προσφορά των εργαζομένων και των εθελοντών της οργάνωσης.

Ο πατέρας Αντώνιος μίλησε ακόμη για τη συμπαράσταση που, όπως υποστήριξε, εισέπραξε από πολίτες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που η υπόθεση βρισκόταν στη δημοσιότητα.

«Επειδή εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, έξω στον κόσμο, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να μου πει κάτι κακό. Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», είπε.

Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή τη στάση «ένα πολύ μεγάλο θαύμα», υποστηρίζοντας ότι η αρνητική δημοσιότητα δεν επηρέασε την άποψη των ανθρώπων που γνώριζαν το έργο της «Κιβωτού».

«Παρόλο τον ορυμαγδό της αρνητικής δημοσιότητας, ο κόσμος δεν πίστεψε τα ψέματα αυτά», δήλωσε, καταλήγοντας: «Ευχαριστώ τον Θεό και πραγματικά τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης για όλα».

Δήμος: «Δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν αποδείχθηκε καμία κατηγορία»

Στη δικαστική διαδικασία και στα στοιχεία που εξετάστηκαν κατά τις δέκα συνεδριάσεις αναφέρθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων δεν επιβεβαιώθηκαν, σύμφωνα με την εκτίμησή του, από την αποδεικτική διαδικασία.

«Όλα αυτά μετά από μια εξονυχιστική πράγματι διαδικασία που ακολούθησε το δικαστήριο κατέρρευσαν με την απόφαση του Δικαστηρίου», δήλωσε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα της αθωωτικής απόφασης, τονίζοντας ότι, κατά την υπεράσπιση, δεν πρόκειται για απαλλαγή λόγω αμφιβολιών.

«Σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν απεδείχθη καμία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δήμος υποστήριξε ότι η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποκατάσταση της εικόνας τόσο του πατέρα Αντωνίου όσο και των δομών της οργάνωσης στην Ήπειρο. Όπως σημείωσε, η λειτουργία τους κατά την επίμαχη περίοδο αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης και αξιολόγησης στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Μάστορα: «Η δικαστική κρίση βασίζεται σε αποδείξεις και όχι σε δημοσιεύματα»

Για ουσιαστική δικαίωση του πατέρα Αντωνίου και των παιδαγωγών έκανε λόγο η συνήγορος υπεράσπισης Χριστίνα Μάστορα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση προέκυψε από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας.

«Η σημερινή αθωωτική απόφαση συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση του πατρός Αντωνίου και των παιδαγωγών που έδωσαν όλη τους τη ζωή για αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν ως τρόφιμοι της Κιβωτού», δήλωσε.

Η κ. Μάστορα αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί η υπόθεση στη δημόσια σφαίρα, τονίζοντας την ανάγκη να διαχωρίζεται η δικαστική κρίση από τις εντυπώσεις που δημιουργούνται μέσω της δημοσιότητας.

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται να κριθεί δίκαια και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε δικογραφία και όχι μέσω δημοσιευμάτων και των εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά», επισήμανε.

Γεωργίου: «Επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν καν δικαστούν»

Στο ζήτημα της δημόσιας αντιμετώπισης των κατηγορουμένων επικεντρώθηκε και ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος υποστήριξε ότι επί τέσσερα χρόνια είχε διαμορφωθεί κλίμα καταδίκης τους, πριν ακόμη εξεταστεί η υπόθεση από το δικαστήριο.

«Θέλω να τονίσω ότι επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν καν δικαστούν», δήλωσε, κάνοντας λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας στον δημόσιο διάλογο.

Οι τρεις συνήγοροι, σε κοινή ανακοίνωσή τους μετά την έκδοση της απόφασης, υπογράμμισαν ότι το δικαστήριο κατέληξε στην κρίση του αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό που τέθηκε ενώπιόν του.

«Ο λόγος, επομένως, ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε με βάση τα αποδεικτικά μέσα και όχι τις εντυπώσεις», ανέφεραν.

Παράλληλα, ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να προβάλουν την αθωωτική απόφαση με την ίδια ένταση που είχε δημοσιοποιηθεί η ποινική δίωξη το 2022.

«Αναμένουμε όσο δυνατά ακούστηκε η κατηγορία, αντιστοίχως να ακουστεί και η ομόφωνη αθώωσή του», δήλωσε ο κ. Γεωργίου.

Σε εξέλιξη άλλες δικαστικές υποθέσεις

Η ομόφωνη αθώωση αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε στα Ιωάννινα και τις καταγγελίες για όσα φέρονταν να είχαν συμβεί στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα.

Άλλες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση παραμένουν σε εξέλιξη και εξετάζονται αυτοτελώς από τη Δικαιοσύνη, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος στις δηλώσεις του.