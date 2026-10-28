Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα επί της οδού Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της οδού Μενάνδρου στην Αθήνα. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:05 σε χώρο εμπορίου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.