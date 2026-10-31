Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων της Pizza Fan, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται δεδουλευμένα στους εργαζομένους, όπως αποκάλυψε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η υπουργός τόνισε ότι δεν έχει εκδοθεί καμία κυβερνητική ή διοικητική εντολή για διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, ούτε η ίδια η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να κλείσει. Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και η εργοδοσία παραμένει υποχρεωμένη να καταβάλλει κανονικά τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει προγραμματίσει για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Τι ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας

Η Νίκη Κεραμέως έθεσε ως βασική προτεραιότητα του υπουργείου την προστασία των εργαζομένων, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, εφόσον δεν υπάρχει απόφαση για κλείσιμο και η επιχείρηση δεν έχει ανακοινώσει παύση δραστηριότητας, οι εργασιακές συμβάσεις παραμένουν ενεργές.

Αυτό σημαίνει ότι η εργοδοσία εξακολουθεί να έχει πλήρη ευθύνη για την καταβολή των δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Μάλιστα, η υπουργός ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί πως έχουν ήδη ξεκινήσει πληρωμές οφειλόμενων αποδοχών προς εργαζομένους της Pizza Fan.

Οι 165 έλεγχοι και τα πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, την τελευταία διετία έχουν διενεργηθεί 165 έλεγχοι στην Pizza Fan, οι οποίοι οδήγησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους άνω των 730.000 ευρώ.

Όπως επισήμανε, το βασικό πεδίο παραβατικότητας που εντοπίστηκε αφορά την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.

Οι έλεγχοι αυτοί, σύμφωνα με την υπουργό, εντάσσονται στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Την Τρίτη η κρίσιμη συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες πλευρές και είναι έτοιμο να συνδράμει όπου απαιτείται, εντός των αρμοδιοτήτων του.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ζητηθεί συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι διαπιστώνονται ορισμένες κινήσεις που αποσκοπούν στη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί στην πράξη.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι όσο οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, η επιχείρηση οφείλει να ανταποκρίνεται στις μισθολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις.

Τι είπε για την υπόθεση «Χωριάτικο»

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πιο σύνθετη περίπτωση.

Όπως εξήγησε, στην υπόθεση εμπλέκεται πολύ μικρότερος αριθμός εργαζομένων σε σύγκριση με την Pizza Fan, ενώ η αστυνομική έρευνα είναι περισσότερο περίπλοκη εξαιτίας του μεγάλου αριθμού διαφορετικών εταιρειών που εξετάζονται.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας πως ούτε στην περίπτωση του «Χωριάτικου» έχει εκδοθεί εντολή για κλείσιμο επιχείρησης.