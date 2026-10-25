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Με τις απολογίες του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, και του στενού συνεργάτη του, Δημήτρη Ηλιόπουλου, συνεχίζεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης φερόμενης οργανωμένης φοροδιαφυγής μέσω του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν για κακουργηματικές πράξεις, ενώ νέα στοιχεία από τις κατασχέσεις, τους καταγεγραμμένους διαλόγους και τη λειτουργία του λογισμικού παραγγελιών αποτυπώνουν τον μηχανισμό που περιγράφει η Ελληνική Αστυνομία. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε αβεβαιότητα μετά το κλείσιμο καταστημάτων, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα επιστρέψουν στη δουλειά τους και τι θα γίνει με τα δεδουλευμένα τους.

Οι συνήγοροι των δύο βασικών κατηγορουμένων δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις δικαστικές και φορολογικές αρχές, αμφισβητώντας παράλληλα το ύψος της φορολογικής παράβασης που έχει δημοσιοποιηθεί. Η υπόθεση περιλαμβάνει ποινικές διώξεις σε βάρος 23 συλληφθέντων, ενώ η συνολική εκτιμώμενη ζημιά του Δημοσίου από διαφυγόντες φόρους ΦΠΑ και εισοδήματος, σύμφωνα με την αστυνομική δικογραφία, υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ.

Το «κέρασμα» και οι συνομιλίες για τις αποδείξεις

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται η ειδική λειτουργία «κέρασμα-απόδειξη» του ηλεκτρονικού συστήματος παραγγελιοληψίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσω αυτής μπορούσαν να ολοκληρώνονται παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά, χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

Η επιλογή εμφανιζόταν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η πληρωμή με μετρητά και το όριο των 40 ευρώ ανά παραγγελία. Οι συναλλαγές εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο εσωτερικό σύστημα, αλλά δεν εμφανίζονταν αντίστοιχα στις φορολογικά καταγεγραμμένες πωλήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σε διάλογο που δημοσιοποίησε το protothema.gr, ο Κωνσταντίνος Αντάρας συζητά με τον τεχνικό διαχειριστή του συστήματος για αλλαγές στη συχνότητα χρήσης της λειτουργίας «κέρασμα», με τον δεύτερο να εξηγεί ότι είχε τεθεί περιορισμός ώστε η ίδια επιλογή να μπορεί να χρησιμοποιείται για τον ίδιο πελάτη το πολύ δύο φορές τον μήνα, με ελάχιστη απόσταση 15 ημερών.

Σε άλλη συνομιλία γίνεται λόγος για την ανάγκη να αποφεύγεται η γραπτή επικοινωνία σχετικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενώ συνεργάτης του ιδιοκτήτη εμφανίζεται να ζητά ενημέρωση για την οικονομική απόδοση του συστήματος.

Οι εντολές από τα κεντρικά και ο ρόλος των επιθεωρητών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο φερόμενος μηχανισμός δεν λειτουργούσε αποκλειστικά με πρωτοβουλία των καταστημάτων. Στη δικογραφία περιγράφεται ιεραρχική δομή, στην οποία στελέχη της διοίκησης φέρονται να καθόριζαν τους στόχους απόκρυψης εισπράξεων και επιθεωρητές μετέφεραν οδηγίες στους υπευθύνους των καταστημάτων.

Οι επιθεωρητές φέρονται επίσης να παρακολουθούσαν αν οι οδηγίες εφαρμόζονταν, ενώ το κεντρικό σύστημα επέτρεπε την καταγραφή τόσο των επίσημων πωλήσεων όσο και των ποσών που δεν συνοδεύονταν από φορολογικά παραστατικά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα μετρητά που φέρονται να προέρχονταν από τις μη καταγεγραμμένες φορολογικά συναλλαγές συγκεντρώνονταν και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις, σε χώρο εμπορικού κέντρου, όπου εξεταζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου.

Η κρύπτη στην Εκάλη και τα σακουλάκια με τα χρήματα

Σημαντικό μέρος των νεότερων αποκαλύψεων αφορά τα ευρήματα από τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων. Σε βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η κρύπτη που εντόπισαν οι αστυνομικοί στη βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη. Πίσω από μια φαινομενικά συνηθισμένη παπουτσοθήκη, μέσα σε βεστιάριο με ρούχα και υποδήματα, υπήρχε πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν σακ βουαγιάζ με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, συνολικού ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα.

Παράλληλα, στην κατοικία του φερόμενου ως υπαρχηγού της οργάνωσης εντοπίστηκαν μετρητά μέσα σε χάρτινα σακουλάκια με το λογότυπο της Pizza Fan.

Συνολικά, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ, δεκάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πολυτελή οχήματα, ρολόγια, κοσμήματα και πλήθος ψηφιακών αρχείων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Χωρίς δουλειά και με απλήρωτα δεδουλευμένα οι εργαζόμενοι

Την ώρα που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στους εργαζομένους της αλυσίδας, καθώς διανομείς, ψήστες και προσωπικό κουζίνας βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς εργασία μετά την αστυνομική επιχείρηση και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν είχαν επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις, ενώ παραμένουν αβέβαιοι τόσο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων όσο και για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία εργαζομένου στον Κεραμεικό, ο οποίος δηλώνει ότι, έχοντας τρία παιδιά, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει ούτε μία ημέρα χωρίς εισόδημα. Άλλοι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι πληροφορήθηκαν τι συνέβαινε από την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί παράνομες παρεμβάσεις στο σύστημα αποδείξεων κατά την καθημερινή τους εργασία.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην υπόθεση είναι οι απολογίες της Τρίτης, μετά τις οποίες ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο βασικών κατηγορουμένων. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιολόγηση των κατασχεθέντων ψηφιακών δεδομένων και των οικονομικών στοιχείων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τους εργαζομένους και τα καταστήματα του δικτύου.