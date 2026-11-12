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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 2027, με τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να καλούνται να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Τα νέα ειδοποιητήρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν ήδη εκδοθεί και η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι δεν καταβάλουν εγκαίρως το προβλεπόμενο ποσό θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 100% των ετήσιων τελών.

Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξακολουθούν να υπάρχουν οι δυνατότητες της ψηφιακής ακινησίας και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας.

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τη χρήση των στοιχείων που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο.

Αρχικά, οι ιδιοκτήτες πρέπει να κατεβάσουν το σχετικό έντυπο και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην πληρωμή μέσω της τράπεζάς τους.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο βασικούς τρόπους:

Με τον κωδικό πληρωμής RF , ο οποίος αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και χρησιμοποιείται για την εξόφληση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

, ο οποίος αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και χρησιμοποιείται για την εξόφληση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με σάρωση του QR Code, εφόσον η τραπεζική εφαρμογή υποστηρίζει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία χωρίς χειροκίνητη πληκτρολόγηση.

Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής.

Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουν το αποδεικτικό εξόφλησης, καθώς μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση ελέγχου ή διασταύρωσης στοιχείων.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Η καθυστέρηση στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνονται όσο απομακρυνόμαστε από την καταληκτική προθεσμία.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες, το πρόστιμο διαμορφώνεται ως ποσοστό των ετήσιων τελών, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026: Καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Εντός Ιανουαρίου 2027: Πρόστιμο 25% επί των τελών.

Πρόστιμο 25% επί των τελών. Εντός Φεβρουαρίου 2027: Πρόστιμο 50% επί των τελών.

Πρόστιμο 50% επί των τελών. Από την 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο 100% επί των τελών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης που αφήνει την εξόφληση για τον Μάρτιο μπορεί να κληθεί να καταβάλει το διπλάσιο ποσό από εκείνο που θα πλήρωνε εμπρόθεσμα.

Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια τέλη ενός αυτοκινήτου ανέρχονται σε 240 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Πληρωμή έως 31 Δεκεμβρίου: 240 ευρώ.

240 ευρώ. Πληρωμή τον Ιανουάριο: 300 ευρώ.

300 ευρώ. Πληρωμή τον Φεβρουάριο: 360 ευρώ.

360 ευρώ. Πληρωμή από τον Μάρτιο: 480 ευρώ.

Ανάλογο πρόστιμο, ίσο με τα ετήσια τέλη, προβλέπεται όταν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ή προχωρήσει σε μερική εξόφληση με δική του υπαιτιότητα.

Για οχήματα με ετήσια τέλη χαμηλότερα των 30 ευρώ, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες οχημάτων εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς θα αποφύγετε τα τέλη για όχημα που δεν χρησιμοποιείτε

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους μέσα στο 2027 μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής ετήσιων τελών για το νέο έτος, το όχημα πρέπει να έχει τεθεί νόμιμα σε ακινησία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το όχημά τους εκτός κυκλοφορίας, χωρίς να επιβαρύνονται με τα πλήρη ετήσια τέλη.

Ωστόσο, η δήλωση ακινησίας συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεν επιτρέπει την κυκλοφορία του οχήματος όσο αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Ποιοι μπορούν να πληρώσουν λιγότερα

Για όσους χρειάζονται το όχημά τους μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προβλέπεται και η δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τους μήνες χρήσης.

Η ρύθμιση αφορά επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσικλέτες που έχουν ήδη τεθεί σε ακινησία και μπορεί να αξιοποιηθεί από την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε άρση της ακινησίας, καταβάλλοντας μόνο το ποσό που αναλογεί στους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το όχημα.

Η εξόφληση των αναλογικών τελών γίνεται εφάπαξ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται ήδη σε καθεστώς ακινησίας. Εάν κυκλοφορεί κανονικά, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιλέξει απευθείας την πληρωμή τελών με τον μήνα, αλλά οφείλει τα πλήρη ετήσια τέλη.

Πώς υπολογίζονται τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το συνολικό ποσό των ετήσιων τελών, το οποίο διαιρείται διά του 12 και πολλαπλασιάζεται με τους μήνες κυκλοφορίας.

Ο τύπος υπολογισμού είναι:

(Ετήσια τέλη / 12) × Αριθμός μηνών

Ειδικότερα:

Για έναν μήνα , καταβάλλεται το 1/12 των ετήσιων τελών.

, καταβάλλεται το 1/12 των ετήσιων τελών. Για δύο μήνες , καταβάλλονται τα 2/12.

, καταβάλλονται τα 2/12. Για έξι μήνες, καταβάλλεται το μισό των ετήσιων τελών.

Για παράδειγμα, σε όχημα με ετήσια τέλη 300 ευρώ, η άρση ακινησίας για τρεις μήνες συνεπάγεται καταβολή 75 ευρώ, ενώ για έξι μήνες το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι χρησιμοποιούν περιστασιακά το αυτοκίνητό τους μπορούν να περιορίσουν το κόστος, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Προσοχή: Ακόμη και μία ημέρα μετρά ως ολόκληρος μήνας

Υπάρχουν δύο σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιλέξουν τα αναλογικά τέλη.

Η πρώτη είναι ότι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η άρση ακινησίας υπολογίζεται ολόκληρος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Για παράδειγμα, εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε άρση ακινησίας στις 25 Ιουνίου και καταβάλει τέλη για δύο μήνες, το όχημα θα μπορεί να κυκλοφορεί έως τις 31 Ιουλίου.

Επομένως, η πληρωμή στα τέλη ενός μήνα δεν εξασφαλίζει έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα χρήσης από εκείνη την ημερομηνία και μετά.

Η δεύτερη λεπτομέρεια αφορά την έναρξη του χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας.

Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος άρσης ακινησίας και όχι από την ημέρα πληρωμής των τελών.

Αυτό σημαίνει ότι η καθυστέρηση στην εξόφληση μπορεί να περιορίσει τον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το όχημά του.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιλέξουν την άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη θα πρέπει να προγραμματίσουν προσεκτικά τόσο την υποβολή της αίτησης όσο και την καταβολή του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση, η βασική προθεσμία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων παραμένει η 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς από τον Ιανουάριο ξεκινούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2027.