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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη καταβολή των χρημάτων έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, προσφέροντας οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, με περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από το μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος θέρμανσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το επίδομα ξεκινά από τα 130 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με την τοποθεσία της κύριας κατοικίας, το μέσο θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο, με την ενίσχυση να απευθύνεται σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν επιλέξιμα καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Για τους άγαμους, τους χήρους και τους εν διαστάσει, το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 16.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των εγγάμων και των μερών συμφώνου συμβίωσης, το όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να πληροί το εισοδηματικό κριτήριο με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 34.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Εκτός από το εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη και η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για τους άγαμους, το ανώτατο περιουσιακό όριο ορίζεται στις 200.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται στις 260.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπεται επιπλέον περιορισμός στα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν το είδος καυσίμου ή το μέσο θέρμανσης για το οποίο ζητούν την επιδότηση και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οικισμός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο και η ιδιότητα του αιτούντος ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή.

Στην περίπτωση μισθωμένης κατοικίας απαιτείται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, ενώ για τη θέρμανση με πετρέλαιο σε πολυκατοικία προβλέπονται πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την κατανομή των δαπανών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN, ο οποίος πρέπει να είναι δηλωμένος στο myAADE και να ανήκει στον δικαιούχο, είτε ως κύριο δικαιούχο είτε ως συνδικαιούχο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές επιβεβαιώνονται μέσω των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, ενώ για άλλα καύσιμα προβλέπεται, όπου απαιτείται, η καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει επίδομα για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μέσο θέρμανσης.

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη πληρωμή να έχει οριστεί πριν από τις γιορτές.

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 θα χορηγηθεί η προκαταβολή στους δικαιούχους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα και τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% της προηγούμενης ενίσχυσης, με ειδική προσαύξηση 30% για τη φετινή περίοδο, σύμφωνα με τους περιορισμούς της σχετικής απόφασης.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του βασικού ποσού που προκύπτει από τον προβλεπόμενο υπολογισμό, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες καταναλώσεις και τις πραγματικές καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια, προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής καταβολής έως τις 30 Ιουλίου 2027, καθώς η οριστικοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων κατανάλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά – Τι αλλάζει ανά καύσιμο

Το τελικό ύψος της επιδότησης δεν είναι ενιαίο για όλους. Προκύπτει από τον συνδυασμό του βασικού ποσού αναφοράς, των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στον οικισμό της κύριας κατοικίας και των οικογενειακών χαρακτηριστικών του δικαιούχου.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, μετά την ειδική προσαύξηση κατά 30%, τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

Μέσο θέρμανσης Ποσό αναφοράς Ηλεκτρική ενέργεια 494 ευρώ Βιομάζα – πέλετ 468 ευρώ Καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση 455 ευρώ Φυσικό αέριο 422,50 ευρώ Πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο ή μπλε κηροζίνη 390 ευρώ

Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού και όχι το τελικό επίδομα που θα πιστωθεί σε κάθε δικαιούχο.

Η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης εφαρμόζονται πρόσθετες προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα το ανώτατο ποσό να μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Πόσο επίδομα αντιστοιχεί σε Αγία Παρασκευή, Θεσσαλονίκη, Καρπενήσι και Φλώρινα

Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές, καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τις ανάγκες θέρμανσης και επηρεάζουν το ύψος της επιδότησης.

Ενδεικτικά, για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, η αύξηση κατά 30% οδηγεί σε ενίσχυση από 239,40 σε 311,22 ευρώ στην Αγία Παρασκευή, από 298,20 σε 387,66 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 487,20 σε 633,36 ευρώ στο Καρπενήσι και από 495,60 σε 644,28 ευρώ στη Φλώρινα.

Για το φυσικό αέριο, τα αντίστοιχα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται σε 337,15 ευρώ στην Αγία Παρασκευή, 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερες είναι οι ενδεικτικές ενισχύσεις για όσους θερμαίνουν την κατοικία τους με ηλεκτρική ενέργεια, είτε μέσω κλιματιστικών είτε με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Στην Αγία Παρασκευή το ποσό αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και δεν σημαίνουν ότι όλα τα νοικοκυριά των ίδιων περιοχών θα λάβουν ακριβώς τα ίδια ποσά. Το τελικό επίδομα εξαρτάται από τις ατομικές προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τους κλιματικούς συντελεστές.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Με την πλατφόρμα ήδη διαθέσιμη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Καθοριστικής σημασίας είναι η σωστή καταχώριση των στοιχείων της κύριας κατοικίας, η επιλογή του κατάλληλου μέσου θέρμανσης και η ύπαρξη έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού.

Παράλληλα, η επιδότηση συνδέεται με τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις της χειμερινής περιόδου. Το συνολικό ποσό που θα λάβει ένα νοικοκυριό δεν μπορεί, κατά κανόνα, να υπερβαίνει το μισό της αντίστοιχης δαπάνης.

Η πρώτη μεγάλη ημερομηνία για τους δικαιούχους είναι η 23η Δεκεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προκαταβολή, ενώ η τελική εκκαθάριση θα ακολουθήσει μέσα στο 2027.