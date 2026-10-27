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Στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων, με στόχο την πλήρη 24ωρη λειτουργία του, επικεντρώθηκε η συνάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, με τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Σταύρο Τσίρμπα, παρουσία του Αντιδημάρχου Υγείας, Σταύρου Νικητόπουλου.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο είχε ήδη συναντήσει τη θετική ανταπόκριση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας. Η συνέχεια που δίνεται σήμερα στον σχεδιασμό αναβάθμισης της δομής αναδεικνύει τη συνεργασία των δύο κυβερνητικών στελεχών, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Ειρήνη Αγαπηδάκη να εργάζονται με προσανατολισμό σε απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές της Δυτικής Αθήνας με αυξημένες ανάγκες.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται έργα εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και περαιτέρω στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, επιπλέον των προσλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία. Κεντρική επιδίωξη είναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων για πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση.

Με αφορμή τη συνάντηση, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Στόχος μας είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον πολίτη, σε κάθε γειτονιά, με φροντίδα, ποιότητα και ανθρώπινο πρόσωπο. Στους Αγίους Αναργύρους προχωράμε σταθερά στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε η τοπική κοινωνία να διαθέτει μια ισχυρή δομή φροντίδας, έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σε 24ωρη βάση».