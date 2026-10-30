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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12 το μεσημέρι, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα.

Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις εξής κατηγορίες:

Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στους τρεις κλέφτες χαλκού

Ένα βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγες ώρες πριν από την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πολυτεχνείου ήταν τα δύο καθοριστικά στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών, ταυτοποίησε και συνέλαβε δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τη φονική διαρροή φυσικού αερίου επιχειρώντας να κλέψουν χαλκό από τις σωληνώσεις του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο εμφανίζονται οι τρεις άνδρες να προσεγγίζουν το τριώροφο κτίριο λίγες ώρες πριν από την τραγωδία. Οι δύο από αυτούς μπήκαν στο εσωτερικό του και κατευθύνθηκαν προς το «τυφλό» κλιμακοστάσιο, έναν κλειστό χώρο χωρίς ανοίγματα, όπου βρισκόταν ο μετρητής φυσικού αερίου.

Εκεί επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, κόβοντας έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το κτίριο, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που περιήλθε στα χέρια των Αρχών.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από τους κλέφτες χαλκού:

Το ακριβές σημείο της διαρροής εντοπίστηκε από τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, τα οποία εξέτασαν τα ευρήματα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Με τον συνδυασμό των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και του βιντεοληπτικού υλικού, οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν όσα είχαν προηγηθεί της έκρηξης και να φτάσουν στα ίχνη των κατηγορουμένων.

Πώς σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Το φυσικό αέριο που διέρρευσε από τον κομμένο σωλήνα διοχετεύθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές, κάποια στιγμή η ηλικιωμένη γυναίκα σηκώθηκε και ενδέχεται να άνοιξε έναν ηλεκτρικό διακόπτη, προκαλώντας τον σπινθήρα που πυροδότησε την έκρηξη. Η ανάφλεξη είχε ως συνέπεια μέρος του κτιρίου να καταρρεύσει και έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.