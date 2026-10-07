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Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 80% τόσο των εκτάσεων όσο και της παραγωγής βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είναι με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη παραγωγός χώρα της ΕΕ. Κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Βαμβακιού, η οποία αναδεικνύει τη σημασία μιας καλλιέργειας που συνδέεται άμεσα με την παραγωγική φυσιογνωμία μεγάλου μέρους της ελληνικής υπαίθρου.

Η Ημέρα γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2019 και αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2021. Φέτος η κεντρική διοργάνωση πραγματοποιείται στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, με θέματα όπως το εμπόριο, η αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, η βιωσιμότητα και η κλιματική χρηματοδότηση.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής παραγωγής βαμβακιού είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκονται χιλιάδες παραγωγοί, ολόκληρες τοπικές οικονομίες, επιχειρήσεις μεταποίησης και μια παραγωγική αλυσίδα με σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η καλλιέργεια βάμβακος καλύπτει σχεδόν το 6% της συνολικής γεωργικής γης της χώρας και εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), το 2024 καλλιεργήθηκαν περίπου 2,11 εκατ. στρέμματα, με παραγωγή 709,7 χιλ. τόνων σύσπορου βαμβακιού και 36.682 παραγωγούς.

«Η επόμενη περίοδος απαιτεί να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην ποιότητα, στην πιστοποίηση, στην τεχνολογία και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Να βοηθήσουμε τον παραγωγό να μειώσει το κόστος του, να προσαρμοστεί στις κλιματικές πιέσεις και να αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή του», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς αυτή η ισχυρή παραγωγική βάση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική αξία σε μια αγορά που αλλάζει. Η ποιότητα, η πιστοποίηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ορθολογικότερη χρήση των εισροών και του νερού και η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την επόμενη περίοδο.

Στην ίδια κατεύθυνση, το ΥΠΑΑΤ έχει εντάξει το βαμβάκι στην πιλοτική τριετή παρέμβαση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, με ενίσχυση 31,7 ευρώ ανά στρέμμα για όσους δεσμεύονται σε μείωση του αποτυπώματος. Παράλληλα συνεχίζονται οι δράσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και η τεχνική υποστήριξη των παραγωγών στις βασικές βαμβακοπαραγωγικές περιοχές.

«Η ισχυρή θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό βαμβάκι πρέπει να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό, σε ισχυρότερη παρουσία του ελληνικού προϊόντος στις αγορές και σε περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια», κατέληξε.

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