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Απαντήσεις για το κόστος λειτουργίας και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης» απαιτεί ο Δήμος Αθηναίων, με ανάρτηση του Δημάρχου Αθηνμαίων, Χάρη Δούκα, σε μια υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως επισημαίνει, πολλά από τα σπιτάκια δεν λειτουργούν, ενώ, μετά από άκαρπες έγγραφες οχλήσεις, προχώρησε στην αποστολή εξωδίκου προς την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της ΚΕΔΕ.

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό;

Η υπόθεση με τα περιβόητα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που ακριβοπληρώθηκαν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Ως Δήμος Αθηναίων δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια.

Στείλαμε, όπως οφείλαμε, επιστολή στην ΚΕΔΕ, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα στο συνέδριο της Καλαμάτας. Το Προεδρείο δεν ανταποκρίθηκε.

Με δεδομένο ότι πολλά από αυτά δεν λειτουργούν, ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από έγγραφες οχλήσεις χωρίς αποτέλεσμα, απέστειλε εξώδικο στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ζητώντας εξηγήσεις.

Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες ευθύνες και άμεσες απαντήσεις.

• Ποιος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων;

• Ποιος θα λογοδοτήσει για τις συμβάσεις και τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων;

• Γιατί πραγματοποιούνται συσκέψεις χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των δήμων;

• Γιατί η ηγεσία της ΚΕΔΕ σιωπά;

Περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων.

Εμείς θα επιμείνουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

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