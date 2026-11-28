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Πυρκαγιές, καταρρεύσεις, πτώσεις σοβάδων και κτίρια τυλιγμένα επί χρόνια με προστατευτικά δίχτυα συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης που αδυνατεί να προστατεύσει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά.

Από τα 10.485 διατηρητέα ακίνητα που καταγράφονται στη βάση «Εστία» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, τα 3.203, δηλαδή σχεδόν ένα στα τρία, βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Κανείς, ωστόσο, δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσα από αυτά παραμένουν εγκαταλελειμμένα και πόσα αποτελούν εν δυνάμει «βόμβες» για τη δημόσια ασφάλεια.

Η πρόσφατη πυρκαγιά στην οδό Πιπίνου, έναν δρόμο στον οποίο βρίσκονται πέντε διατηρητέα κτίρια, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που χρονίζει, με την πολιτεία να αδυνατεί ακόμη και να καταγράψει με ενιαίο τρόπο το προστατευόμενο κτιριακό απόθεμα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η όξυνση της στεγαστικής κρίσης αναδεικνύει μια μεγάλη αντίφαση: χιλιάδες ακίνητα παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα, ενώ ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν προσιτή κατοικία. Μόνο στην Αθήνα τα ανενεργά ακίνητα εκτιμώνται σε 25.000-27.000, ενώ εδώ και 12 χρόνια παραμένει στα συρτάρια ένα σχέδιο που θα επέτρεπε στους δήμους να αναλάβουν την αποκατάσταση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Το κράτος δεν γνωρίζει πόσα διατηρητέα έχει

Τον φαύλο κύκλο της εγκατάλειψης, της καταστροφής και της αδυναμίας αποκατάστασης κτιρίων που καταλήγουν να αποτελούν «μαύρες τρύπες» στον αστικό ιστό περιέγραψε η αρχιτέκτων μηχανικός Τζούλια Τσαλίκη, αντιπρόεδρος του ΣΑΔΑΣ και της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας σε ημερίδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών με αντικείμενο τη στεγαστική κρίση και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Η ίδια υπενθύμισε την τραγωδία στη Σάμο, πριν από έξι χρόνια όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση τοίχου κατά τη διάρκεια του σεισμού, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η εγκατάλειψη του κτιριακού αποθέματος.

Όπως επισήμανε, η ελληνική πολιτεία δεν διαθέτει ενιαία καταγραφή των προστατευόμενων κτιρίων της χώρας. Τέσσερις διαφορετικοί φορείς –τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας– διατηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, χωρίς κοινή μεθοδολογία και χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι επικαλύψεις και οι διπλοί χαρακτηρισμοί ακινήτων.

Στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνονται περίπου 17.000 μνημεία όλων των κατηγοριών, ενώ άλλα 4.000 δεν έχουν ενταχθεί λόγω έλλειψης γεωχωρικών στοιχείων. Στον Δήμο Αθηναίων καταγράφονται 839 μνημεία, χωρίς να είναι γνωστό πόσα από αυτά έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περίπου 5.500 αστικών ακινήτων που είχαν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία και περιλαμβάνονταν στην παλαιότερη βάση δεδομένων του υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερα από 3.000 ανήκουν σε ιδιώτες, ενώ περίπου 2.200 βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και άλλων φορέων.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει και τον ρόλο των μεγάλων ιδιοκτητών, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και εκκλησιαστικοί φορείς, στη διαχείριση ενός σημαντικού τμήματος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Ένα Προεδρικό Διάταγμα που εκκρεμεί 24 χρόνια

Ενδεικτική της διαχρονικής αδράνειας της πολιτείας είναι, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του ΣΑΔΑΣ, η εκκρεμότητα ενός Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται ήδη από την αρχαιολογική νομοθεσία του 2002 και αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών προστατευόμενων ακινήτων.

Η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη διατηρήθηκε και στον νεότερο Κώδικα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς ωστόσο, όπως επισήμανε, να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα.

Η κ. Τσαλίκη επικαλέστηκε τόσο το άρθρο 24 του Συντάγματος όσο και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών για τη συντήρηση και αποκατάσταση των προστατευόμενων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, πέραν του οποίου γεννάται αξίωση συμμετοχής του Δημοσίου στη σχετική δαπάνη.

Τα 25.000-27.000 ανενεργά ακίνητα της Αθήνας

Στην απουσία αξιόπιστων δεδομένων για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής στάθηκε από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Μπρούλιας, πρόεδρος και CEO της All About Business και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2021, σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν 793.884 κενές κατοικίες, ενώ τα στοιχεία της ΑΑΔΕ εμφανίζουν περίπου 700.000 δηλωμένες κενές κατοικίες, δηλαδή σχεδόν ένα στα δέκα σπίτια της χώρας.

Η απόκλιση μεταξύ των δύο καταγραφών μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται μικρή, στην πραγματικότητα όμως αντιστοιχεί σε περίπου 100.000 ακίνητα, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπρούλιας, τα κενά και ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα υπολογίζονται σε περίπου 40.000. Εάν από αυτά αφαιρεθούν οι αποθήκες, τα πατάρια και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι, ο αριθμός περιορίζεται σε 25.000-27.000 ακίνητα.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ό,τι δεν κατοικείται δεν συντηρείται. Διαβρώνονται οι οπλισμοί, καταρρέουν στέγες, πέφτουν σοβάδες, γίνονται ατυχήματα, ξεσπούν φωτιές στη μέση της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είναι ενδεικτικό ότι ήδη την περίοδο 2014-2015, επί δημαρχίας Γιώργου Καμίνη, είχαν καταγραφεί στην Αθήνα περίπου 1.800 κλειστά και εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Κατά τον ίδιο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αλλοίωση της εικόνας της πόλης δεν έχουν οι μικροϊδιοκτήτες, αλλά οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, τα κληροδοτήματα και ο κυκεώνας γραφειοκρατίας που εμποδίζει την επισκευή και αξιοποίηση των ακινήτων τους.

Το κόστος της ανακαίνισης και οι μεγάλοι ιδιοκτήτες

Επικαλούμενος έρευνα της Alpha Bank, ο κ. Μπρούλιας ανέφερε ότι το υψηλό κόστος ανακαίνισης αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, με ποσοστό 42%. Ακολουθούν οι κληρονομικές εκκρεμότητες και οι συνιδιοκτησίες, η εκτιμώμενη έλλειψη ζήτησης και οι αμφιβολίες για την οικονομική απόδοση της επένδυσης.

Πολλά από τα κενά διαμερίσματα είναι ηλικίας 60 ετών και άνω, με αποτέλεσμα η επαναφορά τους στην αγορά να απαιτεί εκτεταμένες εργασίες και σημαντικά κεφάλαια, τα οποία συχνά δεν διαθέτουν οι ιδιοκτήτες.

Διαφορετική, ωστόσο, είναι η περίπτωση των μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων. Ο πρώην αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στα περίπου 19.000 ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των τραπεζών, επισημαίνοντας τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς με τους οποίους διοχετεύονται στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της θέσπισης αντικινήτρων, ακόμη και κυρώσεων, για τράπεζες, εταιρείες και μεγάλους ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερα από 30-40 ακίνητα και τα διατηρούν κλειστά, την ώρα που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αδυνατεί να βρει κατοικία.

Το ξεχασμένο σχέδιο του 2014

Μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα είχε επιχειρηθεί το 2014, όταν ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, είχε επεξεργαστεί πρόταση για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κτιρίων.

Το σχέδιο προέβλεπε την ανάληψη της διαχείρισης των ακινήτων από τον δήμο, την επισκευή και αξιοποίησή τους για όσο χρονικό διάστημα απαιτούνταν για την απόσβεση της επένδυσης και, στη συνέχεια, την επιστροφή τους στους ιδιοκτήτες.

Η πρωτοβουλία εγκαταλείφθηκε μετά το 2015. Δώδεκα χρόνια μετά την επεξεργασία του σχεδίου, ο κ. Μπρούλιας προτείνει την επαναφορά του, αυτή τη φορά και ως εργαλείο ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας από τους δήμους.

Παράλληλα, εισηγείται την επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κλειστά ακίνητα που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση σε πέντε, έξι ή ακόμη και επτά χρόνια, με το επιχείρημα ότι το Δημόσιο ούτως ή άλλως δεν εισπράττει φόρο εισοδήματος από μισθώματα για όσο διάστημα οι κατοικίες παραμένουν κενές.

Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον κατακερματισμό της σημερινής στεγαστικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για πέντε διαφορετικά προγράμματα, τέσσερις φορείς, δύο υπουργεία, ξεχωριστές πλατφόρμες, κριτήρια και μητρώα, που αυξάνουν τη γραφειοκρατία και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Task force μηχανικών για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Την ώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλλει τη δημιουργία 2.400 κοινωνικών κατοικιών σε στρατόπεδα με ορίζοντα το 2027, περίπου 2.000 κτίρια εκτιμάται ότι παραμένουν εγκαταλελειμμένα και αναξιοποίητα μόνο στην Αθήνα, αποτελώντας ένα δυνητικό απόθεμα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκο Μήλη, πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας δράσης (task force) μηχανικών της παράταξης για τη διάσωση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Στόχος είναι η κατά περίπτωση εξέταση των κτιρίων και η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων αποκατάστασης και επανάχρησης, ώστε ακίνητα που σήμερα αποτελούν εστίες κινδύνου και υποβάθμισης να αποκτήσουν ξανά ζωή, συμβάλλοντας στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της πόλης.