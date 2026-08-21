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Δύσκολες ώρες περνά ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 78χρονος δημοσιογράφος προσήλθε στα Επείγοντα του νοσοκομείου πριν από 25 ημέρες με συμπτώματα σοβαρά όπως υψηλό πυρετό.

Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα και ο εργαστηριακός έλεγχος που έγινε, έδειξε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να κρίνεται ως πολύ σοβαρή.

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