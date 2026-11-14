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Αντιμέτωποι με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στον διπλασιασμό των τελών κυκλοφορίας θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους για το 2027. Το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων προβλέπει αυξανόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να ενεργοποιείται από τον Μάρτιο.

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 είναι ήδη διαθέσιμα ηλεκτρονικά και οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να ενημερωθούν για τα ποσά που οφείλουν.

Η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, εφόσον δεν αποφασιστεί τροποποίηση της προθεσμίας. Μέχρι τότε, η καταβολή πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Για τους οδηγούς που επιθυμούν να αποφύγουν τις προσαυξήσεις, η έγκαιρη εξόφληση ή, εναλλακτικά, η δήλωση ακινησίας του οχήματος αποτελούν τις βασικές διαθέσιμες επιλογές.

Εκτύπωση ειδοποιητηρίου χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η πρόσβαση στο ειδοποιητήριο δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανακτήσουν και να αποθηκεύσουν το έντυπο πληρωμής, καταχωρίζοντας μόνο τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του οχήματος.

Αρχικά, συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τον αριθμό κυκλοφορίας. Αφού επιλέξουν το έτος 2027, πατούν την ένδειξη «Εκτύπωση», ώστε να εμφανιστεί το σχετικό ειδοποιητήριο.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε φορολογική υπηρεσία.

Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα myCAR, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Από εκεί έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις οφειλές τους, να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας και να εκδώσουν βεβαίωση μη οφειλής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, με την καταχώριση του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα, η εξόφληση μπορεί να γίνει και με σάρωση του QR Code.

Τα πρόστιμα ανά μήνα καθυστέρησης

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικό ύψος προστίμου ανάλογα με το πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο.

Για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν εντός του Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του αρχικού ποσού.

Εάν η εξόφληση μετατεθεί για τον Φεβρουάριο 2027, η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50%.

Από την 1η Μαρτίου 2027, το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100% της αρχικής οφειλής, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να διπλασιάζεται.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης οχήματος με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 200 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 250 ευρώ τον Ιανουάριο, 300 ευρώ τον Φεβρουάριο και 400 ευρώ από τον Μάρτιο.

Σε περιπτώσεις μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης, προβλέπεται επίσης πρόστιμο ίσο με το ύψος των τελών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για οχήματα με ετήσια τέλη κάτω των 30 ευρώ, καθώς το πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ψηφιακή ακινησία και αναλογικά τέλη

Για όσους δεν σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Η εμπρόθεσμη δήλωση, σε συνδυασμό με την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την άρση της ακινησίας με καταβολή αναλογικών τελών, ώστε το αυτοκίνητο ή η μοτοσικλέτα να μπορεί να κυκλοφορήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά αποκλειστικά σε οχήματα που έχουν προηγουμένως τεθεί σε ακινησία και δεν αποτελεί δυνατότητα πληρωμής των ετήσιων τελών σε μηνιαίες δόσεις.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται, επομένως, να ελέγξουν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια, να επιβεβαιώσουν το ύψος της οφειλής τους και να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν το όχημά τους σε κυκλοφορία.

Με την 31η Δεκεμβρίου 2026 ως βασική προθεσμία, ο έγκαιρος προγραμματισμός μπορεί να αποτρέψει πρόσθετες επιβαρύνσεις που, μέσα σε λίγους μήνες, φτάνουν στο σύνολο των αρχικών τελών.