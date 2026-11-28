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Νέα δεδομένα για χιλιάδες οδηγούς φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με παρεμβάσεις που αφορούν στα πρόστιμα, στην αφαίρεση αδειών οδήγησης, στις παραβάσεις στάθμευσης και στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεώρηση ορισμένων αυστηρών κυρώσεων, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων πριν από την προώθησή του για ψήφιση στη Βουλή.

Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός περισσότερο αναλογικού συστήματος ποινών, ώστε οι κυρώσεις να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα κάθε παράβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει αναφερθεί στην ανάγκη διόρθωσης υφιστάμενων «υπερβολών» στα πρόστιμα, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έχει υπογραμμίσει ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα και τη διαφάνεια.

Οι αλλαγές σε πρόστιμα, διπλώματα και παράνομη στάθμευση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην παράνομη στάθμευση, καθώς προτείνεται η κατάργηση της προσωρινής αφαίρεσης του διπλώματος για τις απλές παραβάσεις παρκαρίσματος.

Αντί της συγκεκριμένης διοικητικής κύρωσης, προβλέπεται αύξηση του χρηματικού προστίμου, με στόχο η τιμωρία να συνδέεται περισσότερο με το είδος της παράβασης.

Αλλαγές σχεδιάζονται και για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την κατάλληλη κατηγορία άδειας. Το πρόστιμο διατηρείται, αλλά η διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος μειώνεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση της άδειας.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για νέους οδηγούς που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα ιδιαίτερα υψηλής ιπποδύναμης, όπως τα supercars.

Αυστηρότερη αντιμετώπιση προβλέπεται για τις περιπτώσεις στις οποίες οι πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι ευκρινώς ορατές, ενώ θεσπίζεται νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από το επιτρεπόμενο όριο.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε οχήματα οδικής βοήθειας να χρησιμοποιούν τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά.

Κάμερες 360 μοιρών και AI στις εξετάσεις για δίπλωμα

Σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και στη διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό φαινομένων παρατυπιών.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει υποχρεωτική καταγραφή της πρακτικής εξέτασης μέσω φορητής κάμερας 360 μοιρών, με εστίαση στα πετάλια και στον εκπαιδευτή, καθώς και χρήση tablet.

Παράλληλα, καθιερώνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω QR code για υποψηφίους οδηγούς, εξεταστές και οχήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία και η καταγραφή των στοιχείων κάθε εξέτασης.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της σωστής λειτουργίας των καμερών, περιορίζοντας τα περιθώρια παρεμβάσεων στη διαδικασία.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για περιπτώσεις πλαστογραφίας και παραβίασης των κανόνων ταυτοπροσωπίας, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Εκπαιδευτικών Οχημάτων για τις σχολές οδηγών.

Οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος εξετάσεων και αποτελεσματικότερης εποπτείας.

Έξυπνες μεταφορές και οδική ασφάλεια

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), με στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στις οδικές μετακινήσεις.

Οι σχετικές διατάξεις αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων και στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αποτελούν ακόμη ισχύον δίκαιο, καθώς βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης. Η τελική τους μορφή θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.