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Σήμερα στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί στη Βουλή, το πλαίσιο θα παρουσιάσουν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», αναμένεται να εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο, Τρίτη. Νωρίτερα, οι τρεις υπουργοί, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.Τι αφορά όμως αυτό;

Αν και το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με “βομβαρδισμό” βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με βάση όσα προβλέπει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ ταυτόχρονα, όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, οι εταιρείες υποχρεώνονται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ σύντομα, ακόμα και στη διάρκεια του επόμενου έτους, αναμένεται να έρθει σχετική ρύθμιση από την ΕΕ -με την οποία θα εναρμονιστεί η χώρα μας- και θα διακρίνει τις δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω και 15 ετών και κάτω.

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του protothema.gr, το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η αξιοπιστία του ελέγχου όσο και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των χρηστών.

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