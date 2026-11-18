Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το να κρατά κάποιος κλειστά τα καλοριφέρ του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γλιτώσει και τις χρεώσεις θέρμανσης στα κοινόχρηστα. Καθώς τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος ενόψει του χειμώνα, το ζήτημα της συμμετοχής στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας συχνά απορίες και διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικιών.

Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο με την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση.

Το φετινό επίδομα εμφανίζεται αυξημένο κατά 30%, με τον αριθμό των ωφελούμενων νοικοκυριών να εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια. Τα ποσά κυμαίνονται από 130 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τις ανάγκες θέρμανσης.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την επιδότηση, ένα βασικό ερώτημα εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ενοίκους: Μπορεί κάποιος να μην πληρώνει θέρμανση εφόσον δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα καλοριφέρ του;

Η απάντηση εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης, τον τρόπο κατανομής των δαπανών και τις προβλέψεις που ισχύουν για την πολυκατοικία.

Αυτόνομη θέρμανση: Ποιες χρεώσεις αποφεύγετε και ποιες παραμένουν

Στις πολυκατοικίες που διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το κόστος κατανάλωσης συνδέεται με τη χρήση που πραγματοποιεί κάθε διαμέρισμα.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο ένοικος δεν ενεργοποιήσει καθόλου τη θέρμανσή του, δεν χρεώνεται για καύσιμο που δεν έχει καταναλώσει.

Η μηδενική χρήση, όμως, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μηδενική επιβάρυνση στα κοινόχρηστα.

Ακόμη και με κλειστά καλοριφέρ, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξακολουθεί να συμμετέχει σε πάγιες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τον ισχύοντα τρόπο κατανομής.

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται η συντήρηση του λέβητα, καθώς και οι θερμικές απώλειες που προκύπτουν από το κοινόχρηστο δίκτυο σωληνώσεων.

Επομένως, ένα διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση μπορεί να εμφανίζει μηδενική κατανάλωση, αλλά να εξακολουθεί να επιβαρύνεται με ένα πάγιο ποσό.

Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία: Γιατί πληρώνετε ακόμη και με κλειστά σώματα

Διαφορετικό είναι το καθεστώς στις παλαιότερες κυρίως πολυκατοικίες, όπου λειτουργεί κεντρική θέρμανση χωρίς δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της κατανάλωσης ανά διαμέρισμα.

Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες κατανέμονται με βάση τα χιλιοστά θέρμανσης που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιοκτησία, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα κατανομής.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση συμμετοχής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το αν ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί τα θερμαντικά σώματα.

Ακόμη και αν τα καλοριφέρ παραμένουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, οι προβλεπόμενες χρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στην περίπτωση ενός διαμερίσματος που παραμένει κενό, καθώς η μη κατοίκησή του δεν συνεπάγεται αυτομάτως απαλλαγή από τις κοινές δαπάνες θέρμανσης.

Πότε μπορεί ένας ιδιοκτήτης να απαλλαγεί από τις δαπάνες θέρμανσης

Η δυνατότητα απαλλαγής συνδέεται με τη νόμιμη αποσύνδεση του διαμερίσματος από το κοινόχρηστο σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Η διαδικασία αυτή δεν ταυτίζεται με την απλή διακοπή της χρήσης των θερμαντικών σωμάτων, αλλά προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών και νομικών όρων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται στο Π.Δ. 420/1987, απαιτείται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, όπου αυτές απαιτούνται.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατάρτιση νέου πίνακα κατανομής των δαπανών θέρμανσης, ώστε να αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει από την αποσύνδεση.

Η απαλλαγή από τις δαπάνες λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης προϋποθέτει, επομένως, ότι η αποσύνδεση έχει πραγματοποιηθεί νόμιμα και έχουν τηρηθεί οι σχετικές προϋποθέσεις.

Αντίθετα, το κλείσιμο των διακοπτών ή των βανών στα καλοριφέρ δεν αποτελεί από μόνο του νόμιμη αποσύνδεση και δεν καταργεί αυτομάτως την υποχρέωση συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες πριν κλείσουν τη θέρμανση

Η βασική διάκριση αφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εγκατάσταση της πολυκατοικίας.

Στην αυτόνομη θέρμανση, η αποφυγή κατανάλωσης μπορεί να μηδενίσει τη σχετική μεταβλητή χρέωση, όχι όμως απαραίτητα και τις πάγιες επιβαρύνσεις.

Στην κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία, η κατανομή των εξόδων εξακολουθεί να γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα χιλιοστά, ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση κάθε διαμερίσματος.

Για πλήρη απαλλαγή από τις δαπάνες λειτουργίας απαιτείται νόμιμη αποσύνδεση από την κεντρική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.