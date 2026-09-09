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Ένα μεγάλο πρόγραμμα ορεινής υδρονομίας, με περίπου 1.300 παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των υδάτων, τον περιορισμό της διάβρωσης και την προστασία των πεδινών περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μέσω του Aqua Montis.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους περίπου 123 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Πράσινο Ταμείο και αφορά τις ορεινές λεκάνες της Θεσσαλίας και της Φθιώτιδας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εγκρίθηκε δημόσια δαπάνη ύψους 96,1 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα έργα ορεινής υδρονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παράλληλα, έργα προϋπολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ στις ορεινές λεκάνες αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν περίπου 1.300 μικρά και μεγάλα υδρονομικά έργα, όπως φράγματα βάρους, μονά και διπλά φράγματα, προφράγματα, αναβαθμούς, έργα προστασίας πρανών, καθαρισμούς και διευθετήσεις χειμάρρων.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στις λεγόμενες «λύσεις που στηρίζονται στη φύση», με παρεμβάσεις στον ορεινό χώρο πριν τα νερά και τα φερτά υλικά φτάσουν στις πεδινές περιοχές. Στόχος είναι η μείωση της έντασης των πλημμυρικών φαινομένων, η προστασία των εδαφών και η ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων.

Τα έργα θα αναπτυχθούν στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας, καλύπτοντας σημαντικές ορεινές λεκάνες του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Με τις παρεμβάσεις προβλέπεται να περιοριστούν οι πλημμυρικές αιχμές στις πεδινές ζώνες, να μειωθούν οι ποσότητες φερτών υλικών που καταλήγουν στις κοίτες των ποταμών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών υποδομών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις αναδάσωσης και φυτοτεχνικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των εδαφών και την αποκατάσταση των ορεινών οικοσυστημάτων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023.

Όπως επισημαίνεται από τα αρμόδια υπουργεία, οι προκαταρκτικές μελέτες για το σύνολο των ορεινών λεκανών έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον ώριμες διαδικασίες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την έναρξη των έργων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το Aqua Montis αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην πρόληψη και στην προστασία της Θεσσαλίας από μελλοντικά ακραία φαινόμενα, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων ξεκινά πριν τα νερά φτάσουν στις κατοικημένες περιοχές.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, αξιοποιούνται για έργα που ενισχύουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

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