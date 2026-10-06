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Λίγες μόλις ημέρες έχουν απομείνει και συγκεκριμένα έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οπότε η ιδιωτική κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς και να μπει «λουκέτο».

Την ίδια ώρα όμως, οι συγγενείς των 45 ασθενών που συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην κλινική βρίσκονται σε απόγνωση αφού δεν μπορούν να βρουν κλίνες σε άλλες δομές ή κλινικές για τους ανθρώπους τους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και χρήζουν ειδικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Μάλιστα χτες (5/10) κατέθεσαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας να παραμείνουν οι άνθρωποι τους στην κλινική δίνοντας μια παράταση ή να βρεθούν άλλες κλινικές ή δομές που όμως να μπορούν να δώσουν στους ασθενείς τις ίδιες παροχές που είχαν στην κλινική.

Μιλώντας στο protothema.gr μια συγγενής ασθενή (τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση μας) ανέφερε ότι ακόμα ούτε η ίδια αλλά ούτε και οι άλλοι συγγενείς των 45 ασθενών δεν έχουν βρει κλινική ή δομή για να μεταφέρουν τους ανθρώπους τους ενώ η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που χρήζει 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. «Δεν έχουμε που να τους πάμε» είπε διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση των ασθενών είναι ιδιαίτερα σοβαρή «και για αυτό δεν μπορούμε να τους πάρουμε στο σπίτι».

«Οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε. Επίσης, δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως οι άνθρωποι μας χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε από το στόμα και τρώνε με σύριγγα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν, κάποιοι άλλοι έχουν χορηγούμενα φάρμακα ενδοφλέβια. Αυτά δεν γίνονται παντού και οπουδήποτε. Αυτή η κλινική τώρα, στην οποία εγώ και οι υπόλοιποι 44 άνθρωποι έχουμε τους συγγενείς μας, προφανώς για κάποιους λόγους τους έχουμε εδώ πέρα. Ούτε σπίτια μας μπορούνε να γυρίσουνε, ούτε να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι» είπε η συγγενής προσθέτοντας ότι κάποιοι εκ των συγγενών «έχουμε την δικαστική επιμέλεια των ασθενών, είμαστε δικαστικοί συμπαραστάτες, μιλάμε εξ ονόματός τους».

Περαιτέρω δε ανέφερε ότι οι συγγενείς των 45 ασθενών έχουν καταθέσει υπόμνημα στην Περιφέρεια με το οποίο ζητούν να μην κλείσει η κλινική ή να βρουν άλλες δομές, για να τους μεταφέρουν. «Βάσει του νόμου που τον έχουμε διαβάσει το υπουργείο Υγείας και η Περιφέρεια φέρουν ευθύνη για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλες δομές ή κλινικές με τις ίδιες παροχές» είπε συμπληρώνοντας ότι οι συγγενείς ετοιμάζονται να καταθέσουν το υπόμνημα και στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.

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