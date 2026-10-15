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Την μεγαλύτερη κλοπή με την μέθοδο της απάτης καλείται να εξιχνιάσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη καθώς η αξία των λιρών που άρπαξαν οι δράστες ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

​«Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης»

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στο σπίτι της γυναίκας και δήλωσαν πως είναι από τη δήθεν «ΔΕΗ Θεσσαλονίκης».

Αφού της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία.

Όπως της είπαν έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, όμως για την ασφάλειά της θα έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά, κοσμήματα, λίρες είχε) σε άλλο χώρο εκτός του δωματίου που θα έμπαινε, για να μην κινδυνέψει από τις υποτιθέμενες εργασίες.

Έτσι η ηλικιωμένη τοποθέτησε τις 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες.

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