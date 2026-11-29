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Ως «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» χαρακτήρισαν πολλοί λιμενικοί το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή για την Κρήτη η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με αφίξεις περισσότερων από 1.100 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να κάνει λόγο για «το πιο δύσκολο 48ωρο από την αρχή του χρόνου» στο νησί.

Το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το patris.gr δύο λέμβοι εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή πλωτού μέσου της Frontex για συνολικά 140 παράνομους μετανάστες.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ ο κ. Πλεύρης «λόγω των συνθηκών στη Λιβύη που επικαλούνται χτυπήματα με drones, έχουν συγκεντρώσει δυνάμεις σε συγκεκριμένα σημεία που θεωρούνται στόχοι με αποτέλεσμα τα περάσματα για τους μετανάστες να έχουν μείνει ακάλυπτα και άρα η συνεργασία δεν υπάρχει». «Δεν υπήρχε καμία άμυνα από τη Λιβύη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης

Σύμφωνα με τον ίδιο «στην Κρήτη οι ροές είναι κυρίως Σουδανοί και Μπαγκλαντεσιανοί που δεν δικαιολογείται (σ.σ. για τους μετανάστες από το Μπαγκλαντές) γιατί δεν έχουν πόλεμο».

«Το τελευταίο 48ωρο ήταν το πιο δύσκολο όλη της χρονιά. Εμείς έχουμε τις δομές στα Χανιά, από αύριο θα λειτουργήσει και η δομή του Ηρακλείου, μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν μεταφορές σε κλειστές δομές για όσους δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και σε ανοιχτές για όσους έχουν. Στην Ιεράπετρα είναι 300 μετανάστες, στο Ηράκλειο είναι 1.300. Στην Κρήτη συνολικά βρίσκονται 2.500 μετανάστες, είναι διαχειρίσιμο νούμερο» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Ειδικά για τη Λιβύη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι «από το τέλος καλοκαιριού υπάρχει αλλαγή στάσης από τη Λιβύη με λιγότερη συνεργασία. Τώρα επικαλούνται τις επιθέσεις με drones. Οι ροές ήταν κατά βάση Σουδανοί που αναλαμβάνουν ρίσκα επειδή προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη».