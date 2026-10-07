Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB ανακοινώνει την έναρξη της κοινωνικής πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά» www.vlepodiaforetika.gr.

Στόχος της δράσης είναι να γεφυρώσει δύο κόσμους: τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού – με τις ιδιαίτερες δεξιότητες, την αφοσίωση και τη μοναδική δημιουργικότητά τους – και τις επιχειρήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας που αναζητούν νέες ιδέες και καινοτόμους τρόπους σκέψης.

Μια διαφορετική ματιά στη δημιουργικότητα

Πολλά άτομα στο φάσμα του αυτισμού διαθέτουν εξαιρετικά ταλέντα που ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας, όπως η πρωτότυπη σκέψη, η υψηλή προσοχή στη λεπτομέρεια και οι εναλλακτικές οπτικές προσέγγισης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας λόγω στερεοτύπων και έλλειψης ενημέρωσης. Το «βλέπΩ διαφΟρετικά» επιδιώκει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και την επιστημονική κοινότητα, μετατρέποντας τη συμπερίληψη από πρόθεση σε ουσιαστική πράξη.

Τέσσερις δράσεις, ένας κοινός στόχος

Το πρόγραμμα του 2026 αναπτύσσεται μέσα από τέσσερις αλληλένδετες δράσεις:

• TV Spots: Τέσσερα τηλεοπτικά σποτ ευαισθητοποίησης που καλούν το κοινό να επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζει για τον αυτισμό.

• Vidcasts: Τρεις θεματικές συζητήσεις με προσωπικότητες και επαγγελματίες από τον χώρο του αυτισμού και της Δημιουργικής Βιομηχανίας, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα μέσα από μια διαφορετική ματιά.

• Εκπαιδευτικές Δράσεις: Δύο βιωματικά εργαστήρια (workshops) στις 16.10.2026 και 06.11.2026, στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κόμβου Training HUB, με πρακτικές οδηγίες και εργαλεία για την εφαρμογή της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.

• Ημέρα Διαλόγου και Δράσης: Η κορύφωση της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2026 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της αγοράς σε μια ημέρα ουσιαστικού διαλόγου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

«Η δημιουργικότητα δεν έχει ένα μόνο σχήμα. Με το “βλέπΩ διαφΟρετικά” θέλουμε να αποδείξουμε ότι οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να προσφέρουν τεράστια αξία στη Δημιουργική Βιομηχανία, αρκεί να δημιουργήσουμε τον κατάλληλο χώρο και τις συνθήκες. Καλούμε κάθε επιχείρηση του κλάδου να δει διαφορετικά, γιατί “Όλοι χωράμε. Όλοι μπορούμε.”» — Εύχαρις Περπινιά, Γενική Διευθύντρια του Training HUB.