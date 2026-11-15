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Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της 34χρονης Ρομά για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η 34χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το protothema.gr σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης, ο οποίος διαφεύγει, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Αντίθετα, οι κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες.

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στην οδό Κατσαντώνη στη Φυλή, προκαλώντας βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα. Οι δυο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εισήλθαν στο κτίριο για να σβήσουν την εστία, όπου εγκλωβίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και την Ασφάλεια Ζεφυρίου, η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δυο κόρες τους διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Για τη θέρμανσή της χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, τα μέλη της φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης στο κλιμακοστάσιο.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα υπολείμματα να προκάλεσαν την πυρκαγιά που οδήγησε στη μοιραία επιχείρηση. Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.