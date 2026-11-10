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Στη φάση της εξέτασης των προσωρινών αποτελεσμάτων και της υποβολής ενστάσεων περνά η διαδικασία πρόσληψης 75 εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγξουν τη θέση τους στους πίνακες κατάταξης.

Οι προσωρινοί πίνακες δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική σελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και αφορούν την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Πρόκειται για 75 θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διάρκεια απασχόλησης των επιλεγέντων θα αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2027.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς προηγείται η περίοδος κατά την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να αμφισβητήσουν την κατάταξη ή τον αποκλεισμό τους.

Ενστάσεις έως τις 13 Νοεμβρίου – Πώς υποβάλλονται

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται τόσο στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες όσο και σε εκείνους των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές.

Η σχετική προθεσμία ξεκίνησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την ένστασή τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση: prosl.enstasi@asep.gr

Η διαδικασία αφορά την επανεξέταση των προσωρινών αποτελεσμάτων πριν από την έκδοση των οριστικών πινάκων.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αμφισβητήσουν την κατάταξή τους ή τον αποκλεισμό τους καλούνται να τηρήσουν την προβλεπόμενη προθεσμία και να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράβολο 50 ευρώ – Πότε επιστρέφονται τα χρήματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μια ένσταση είναι η καταβολή παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, στην οποία υπάρχει παραπομπή από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ή μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή της ένστασης, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της πληρωμής.

Παράλληλα, το ποσό πρέπει να έχει εξοφληθεί το αργότερο έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο συγκεκριμένο στάδιο, καθώς η έκδοση του παραβόλου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου.

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, προβλέπεται επιστροφή του ποσού των 50 ευρώ στον υποψήφιο που την υπέβαλε.

Πότε θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες αφορούν όσους είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προσωπικού για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη εξέτασή τους από το ΑΣΕΠ, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν μεταβολές στην κατάταξη των υποψηφίων.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης των οριστικών πινάκων, ενώ οι συμβάσεις όσων προσληφθούν θα ισχύουν έως τις 31 Ιουλίου 2027, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους αναρτημένους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και, εφόσον χρειάζεται, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ένστασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.