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Συνολικά 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα λειτουργεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέροντας δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά και στηρίζοντας 1.361 οικογένειες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, με υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και παιδαγωγικής φροντίδας και με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.

Συνολικά 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα

Το δίκτυο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει:

– 10 σταθμούς στην Αττική: Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Ίλιον, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι και Χαϊδάρι.

– 18 σταθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα: Αγρίνιο, Άρτα, Βέροια (Νάουσα), Δράμα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη (Πυλαία), Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Πάτρα, Σέρρες και Τρίκαλα.

1.541 παιδιά – 1.361 οικογένειες

Κατά το σχολικό έτος 2026-2027:

– 1.541 παιδιά φιλοξενούνται συνολικά στις δομές, εκ των οποίων 874 βρέφη και 667 νήπια.

– 1.361 οικογένειες εξυπηρετούνται, μεταξύ των οποίων 47 μονογονεϊκές, 170 τρίτεκνες και 43 πολύτεκνες.

– Επίσης, υποβλήθηκαν 3.177 αιτήσεις, ενώ 1.979 παιδιά κατατάχθηκαν στους οριστικούς πίνακες, συμπεριλαμβανομένων 292 παιδιών σε λίστα αναμονής.

Αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών ανά σχολικό έτος

Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ διαμορφώθηκε ως εξής: 2019-2020: 1.056, 2020-2021: 1.204, 2021-2022: 1.250, 2022-2023: 1.351, 2023-2024: 1.360, 2024-2025: 1.402, 2025-2026: 1.658 και 2026-2027: 1.541 παιδιά.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την αύξηση του αριθμού των παιδιών που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, καθώς από 1.056 το σχολικό έτος 2019-2020 ανήλθαν σε 1.658 το 2025-2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 57%.

Μόνο κατά το τελευταίο σχολικό έτος, ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών αυξήθηκε κατά 18,3% σε σχέση με το 2024-2025.

Η κτιριακή δυναμικότητα των σταθμών ανέρχεται σε 1.926 θέσεις, αυξημένη από 1.898, μετά τη λειτουργία των νέων βρεφονηπιακών σταθμών Χαϊδαρίου και Ιλίου. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα, βάσει προσωπικού, διαμορφώνεται σε 1.664 θέσεις, μετά και την ενίσχυση μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2026.

Η πληρότητα φθάνει το 80% της κτιριακής δυναμικότητας και το 92,61% της τρέχουσας δυναμικότητας, βάσει προσωπικού, ενώ οι διαθέσιμες λειτουργικές θέσεις ανέρχονται σε 123.

Σημειώνεται ότι ο βρεφονηπιακός Λάρισας, ο οποίος παρέμεινε εκτός λειτουργίας από το 2023, λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel», επαναλειτούργησε στις αρχές Οκτωβρίου 2026.

411 εργαζόμενοι – Σε εξέλιξη 75 επιπλέον προσλήψεις

Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς απασχολούνται συνολικά 411 εργαζόμενοι: 209 μόνιμοι υπάλληλοι και 202 συμβασιούχοι ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ.

Το προσωπικό περιλαμβάνει 327 παιδαγωγούς, 31 μάγειρες, 38 διοικητικούς υπαλλήλους και 15 εργαζόμενους προσωπικού εστίασης/τραπεζοκόμους.

Ήδη ολοκληρώθηκαν 24 προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ 1/2026 για την κάλυψη άμεσων αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ιλίου, Χαϊδαρίου και Λάρισας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026 για την πρόσληψη επιπλέον 75 ατόμων, παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δομών.

Εντελώς δωρεάν υπηρεσίες για τις οικογένειες

Η φοίτηση και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι εντελώς δωρεάν.

Οι σταθμοί λειτουργούν από τις 06:45 έως τις 16:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες και παρέχουν πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, καθώς και ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά που αποχωρούν στις 16:00.

Δωρεάν παρέχεται επίσης όλο το αναλώσιμο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για τις καθημερινές δραστηριότητες, τα προγράμματα, τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις δράσεις ενημέρωσης των γονέων.

Επενδύσεις σε υποδομές και ασφάλεια

Στον βρεφονηπιακό σταθμό Λάρισας ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικής δαπάνης 838.753,66 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μελέτες πυρασφάλειας και για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της σε όλη τη χώρα.

Ήδη, οι μελέτες για 24 σταθμούς έχουν εγκριθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας για 20 σταθμούς.

Για τους υπόλοιπους οκτώ σταθμούς, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες αυτοψίες, καθώς και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων και ενεργειών από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ΔΥΠΑ βρίσκεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες και να εκδοθούν τα υπολειπόμενα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις για την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας στο σύνολο των σταθμών, συνολικού προϋπολογισμού 752.681 ευρώ.

Για το οικονομικό έτος 2026 διατίθενται συνολικά πάνω από 2,9 εκατ. ευρώ για τακτικές και έκτακτες δαπάνες των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει επίσης στη συγχρηματοδοτούμενη δράση για την προώθηση και την υποστήριξη της πρόσβασης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2025-2026 ανήλθε σε 2.339.440 ευρώ.

Τέσσερις νέοι σταθμοί – 206 επιπλέον θέσεις

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει τη δημιουργία τεσσάρων νέων βρεφονηπιακών σταθμών, που θα προσθέσουν συνολικά 206 νέες θέσεις στο δίκτυο:

1. Αγρίνιο – 2ος Σταθμός: νέος αμιγώς βρεφικός σταθμός δυναμικότητας 36 βρεφών.

2. Βόνιτσα: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 61 παιδιών.

3. Πύργος: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 49 παιδιών.

4. Σαλαμίνα: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 60 παιδιών.

Οι νέοι σταθμοί σε Αγρίνιο, Βόνιτσα και Πύργο, είναι ήδη ενταγμένοι σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία των τεσσάρων νέων δομών, η συνολική κτιριακή δυναμικότητα του δικτύου θα αυξηθεί από 1.926 σε 2.132 θέσεις.

Με περισσότερες θέσεις, ενίσχυση του προσωπικού και συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, η ΔΥΠΑ διευρύνει το δίκτυο των βρεφονηπιακών σταθμών της και προσφέρει δωρεάν, ασφαλή και ποιοτική προσχολική αγωγή και φροντίδα σε ακόμη περισσότερα παιδιά και οικογένειες.

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