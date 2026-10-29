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Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη. Παράλληλα, επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και την οικογενειακή του κατάσταση, ζητώντας, εφόσον δεν αφεθεί ελεύθερος, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ειδικότερα, ο «Mr Χωριάτικο» αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επιμένει ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη. Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζεται, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη.

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