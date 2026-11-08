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Περισσότερες εξαγωγικές επιλογές και ισχυρότερες αποθηκευτικές υποδομές αναζητεί η Aramco, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μεταφέρει το βάρος της ενεργειακής ασφάλειας από την παραγωγή στη δυνατότητα μεταφοράς του πετρελαίου. Η σαουδαραβική εταιρεία εξετάζει την επέκταση του αγωγού Ανατολής–Δύσης, μιας υποδομής που επιτρέπει στο αργό της χώρας να φτάνει στις διεθνείς αγορές χωρίς να διέρχεται από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Η ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, από όπου περνούσε προηγουμένως περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει αλλάξει τις εμπορικές ροές και τις προτεραιότητες των επενδύσεων στον Περσικό Κόλπο. Για την Aramco, η απάντηση περιλαμβάνει την αναζήτηση πρόσθετων διαδρομών εξαγωγής, αλλά και μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης εκτός Σαουδικής Αραβίας.

Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση. Ωστόσο, αποτυπώνει την ανάγκη προσαρμογής σε μια αγορά που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού στην ιστορία της, με επιπτώσεις οι οποίες ξεπερνούν το πετρέλαιο και διαχέονται στην παγκόσμια οικονομία.

Η Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική έξοδος

Ο αγωγός Ανατολής–Δύσης συνδέει την παραγωγή σαουδαραβικού αργού με εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Η γεωγραφική αυτή διαδρομή προσφέρει δυνατότητα παράκαμψης του Ορμούζ και έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της συγκεκριμένης υποδομής στη διατήρηση των εξαγωγών.

Η μεταφορική του ικανότητα φτάνει έως τα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για μέγεθος που εξηγεί γιατί ο αγωγός αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας, ιδιαίτερα όσο παραμένουν οι περιορισμοί στις παραδοσιακές θαλάσσιες οδούς.

Η λειτουργία του, πάντως, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ο αγωγός έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, γεγονός που προσθέτει δυσκολίες στην προσπάθεια διασφάλισης σταθερών εξαγωγών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, τον έχει περιγράψει ως κρίσιμη γραμμή για τη διατήρηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Η ενδεχόμενη επέκτασή του εντάσσεται σε ευρύτερη εξέταση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Μαζί με τις πρόσθετες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο εξωτερικό, αποτελεί μέρος της προσπάθειας να ενισχυθούν οι διαθέσιμες επιλογές σε συνθήκες παρατεταμένης αναταραχής.

Οι επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια εκτοξεύουν τους ναύλους

Η πίεση στις μεταφορές είναι ήδη ορατή στο κόστος της ναυτιλίας πετρελαίου. Οι καταγεγραμμένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια έχουν ξεπεράσει τις 130, με κύριους στόχους τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, τα VLCCs.

Κάθε τέτοιο πλοίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια, γεγονός που καθιστά τον συγκεκριμένο τύπο δεξαμενόπλοιου βασικό κρίκο στις μετακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου. Οι επιθέσεις επιβαρύνουν επομένως ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι ναύλοι έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα πάνω από 15 φορές υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εκτίναξη αυτή προσθέτει κόστος στη διακίνηση του αργού, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις θαλάσσιες διαδρομές ενισχύει τη σημασία των χερσαίων αγωγών και των εναλλακτικών εξαγωγικών εγκαταστάσεων.

Οι συνέπειες δεν σταματούν στις ενεργειακές επιχειρήσεις. Το ακριβότερο μεταφορικό έργο, οι ελλείψεις λιπασμάτων και οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η διαταραχή του εφοδιασμού εξελίσσεται έτσι σε ευρύτερη οικονομική επιβάρυνση, επηρεάζοντας διαφορετικούς κλάδους.

Ισχυρή ζήτηση και δυνατότητα αύξησης παραγωγής

Παρά τις δυσκολίες στη μεταφορά, η Aramco διατηρεί την εκτίμηση ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης παραμένουν ισχυρά. Η διοίκησή της υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μέλλον χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη έναν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, πέρα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της, όταν αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες. Η ετοιμότητα αυτή συνυπάρχει με την προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγικών υποδομών, καθώς η παραγωγική δυνατότητα και η πρόσβαση στις αγορές αποτελούν δύο κρίσιμες πλευρές του σχεδιασμού.

Η ανακοίνωση των επενδυτικών προσανατολισμών συνέπεσε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, όταν η Aramco κατέγραψε αύξηση καθαρών κερδών άνω του ενός τρίτου. Η διοίκηση προέβαλε την ανθεκτικότητα της εταιρείας απέναντι στις πρωτοφανείς συνθήκες του ενεργειακού εμπορίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον συνδυασμό αγωγών, αποθηκευτικών χώρων και πρόσθετων εξαγωγικών διαδρομών. Η κρίση στο Ορμούζ αναδεικνύει τη στρατηγική βαρύτητα της διαφοροποίησης των ενεργειακών δικτύων, επηρεάζοντας τόσο τις άμεσες επιχειρησιακές επιλογές όσο και τον προσανατολισμό των μελλοντικών επενδύσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας.