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Οι ηλιακές αριθμομηχανές που έχουν οι μικροί μαθητές. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ένα είδος φωτοβολταϊκού από ερευνητές του Ινστιτούτου Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα σύστημα εσωτερικού χώρου βασισμένο σε περοβσκίτη, ένα υλικό που μπορεί να μετατρέπει το φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ομάδα εστίασε στη βελτίωση της ικανότητας του υλικού να απορροφά φως, αλλά στη σταθερότητα της. Στόχος είναι στο μέλλον, μικρές συσκευές να μπορούν να λειτουργούν χωρίς μπαταρία ή ρεύμα, αλλά από το φως που περνά μέσα σε ένα χώρο.

Έπειτα από δοκιμές, οι ειδικοί τροποποίησαν τη σύσταση του περοβσκίτη, μεταβάλλοντας σταδιακά την αναλογία βρωμίου και ιωδίου. Μελετήθηκαν έξι διαφορετικές συνθέσεις και η σύνθεση με 35% βρώμιο παρουσίασε την καλύτερη απόδοση μεταξύ αυτών που δοκιμάστηκαν. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαν διχλωροβενζόλιο για την κατασκευή μιας πολύ λεπτής μεμβράνης από περοβσκίτη και έπειτα προσέθεσαν στην επιφάνεια ένα άλας, το βρωμιούχο φαιναιθυλαμμώνιο (PEABr) για να δημιουργηθεί ένα στρώμα προστασίας από το πολύ έντονο φως σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η συσκευή που περιγράφεται λεπτομερώς στο APL Energy, μπορεί να διατηρήσει σταθερή την απόδοσή της όχι μόνο σε χαμηλό φωτισμό εσωτερικού χώρου, αλλά και σε πολύ ισχυρό φως, έως και περίπου το μισό της έντασης του ηλιακού φωτός.

Στις δοκιμές, η συσκευή διατήρησε σταθερή την απόδοσή της για 240 ώρες συνεχούς λειτουργίας, χωρίς μεγάλη υποβάθμιση. Σύμφωνα με την τάση αυτή, οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να παραμείνει σταθερή για χιλιάδες ώρες χρήσης.

«Τα φωτοβολταϊκά εσωτερικών χώρων έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν την επόμενη γενιά καταναλωτικών συσκευών, όπως έξυπνους θερμοστάτες, φορητές ιατρικές συσκευές και τηλεχειριστήρια τηλεόρασης, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», σχολίασε ο Νουτιφάφα Ντουμόν, επίκουρος καθηγητής Επιστημών και Μηχανικής υλικών. «Λόγω της ευαισθησίας αυτών των υλικών στην ταχεία υποβάθμιση σε σκληρότερα περιβάλλοντα, πρέπει να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να τα μετράμε με ακρίβεια», πρόσθεσε.

Η ομάδα καταλήγει ότι μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση και η σταθερότητα τέτοιων συσκευών στο μέλλον, αλλά πως απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση σχετικά με την ανθεκτικότητα των υλικών και την ακριβή μέτρηση της απόδοσής τους.

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