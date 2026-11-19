Η εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων (data centers) απειλεί να ωθήσει τα ηλεκτρικά δίκτυα παγκοσμίως στα όρια των δυνατοτήτων τους, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ/IEA).

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Energy Outlook, σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, η συνολική ηλεκτρική ισχύς που θα απαιτούσαν τα σχεδιαζόμενα data centers, εφόσον υλοποιούνταν όλα, θα ξεπερνούσε την υφιστάμενη ζήτηση αιχμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, λιγότερα από 100 μεγάλα έργα υποδομών αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτούσαν συνολικά ισχύ 50 γιγαβάτ (GW), ποσότητα περίπου αντίστοιχη με τη μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της Μεγάλης Βρετανίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

Η ταχύτατη υιοθέτησή της από ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

Την ίδια στιγμή, η επέκταση των data centers προκαλεί αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η άνθηση των συγκεκριμένων υποδομών οδηγεί σε υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Επενδύσεις 4 τρισ. δολαρίων έως το 2030

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, οι επενδυτές αναμένεται να διοχετεύσουν περίπου 4 τρισ. δολάρια παγκοσμίως σε κέντρα δεδομένων έως το 2030, έπειτα από επενδύσεις 565 δισ. δολαρίων το 2025.

Περίπου τα τρία τέταρτα της προβλεπόμενης αύξησης θα αφορούν data centers που προορίζονται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, μικρότερο μέρος της ανάπτυξης θα συνδέεται με παραδοσιακές χρήσεις των κέντρων δεδομένων, όπως η αποθήκευση αρχείων στο cloud ή η μετάδοση βίντεο μέσω διαδικτύου.

Προκειμένου να παρακολουθήσει την ταχύτατη επέκταση των υποδομών, ο ΔΟΕ έχει αρχίσει να αξιοποιεί δορυφορικές εικόνες για την καταγραφή της κατασκευής 93 μεγάλων data centers που προορίζονται ειδικά για εφαρμογές AI.

Η συγκεκριμένη ανάλυση αποκάλυψε δεκαπλασιασμό της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Αύξηση 70% στις εκπομπές άνθρακα

Παρότι οι τεχνολογικές εταιρείες αποτελούν με μεγάλη διαφορά τους μεγαλύτερους εταιρικούς αγοραστές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, η ταχύτατη ανάπτυξη των data centers ενισχύει παράλληλα τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα.

Η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή από μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και άνθρακα.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΟΕ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να αυξηθούν κατά 70% έως το 2030.