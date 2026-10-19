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Αυστηρούς όρους για τη σύνδεση και ηλεκτροδότηση των μεγάλων Κέντρων Δεδομένων ζητεί η ΕΒΙΚΕΝ, προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξη νέων ενεργοβόρων ψηφιακών υποδομών δεν μπορεί να γίνει με μεταφορά του κόστους και των κινδύνων στο ηλεκτρικό σύστημα, στους υφιστάμενους καταναλωτές και κυρίως στην ελληνική βιομηχανία.

Με επιστολή προς τον υφυπουργό Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων σε data centers και τη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέτει όμως μια σειρά από προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, με βασική αρχή ότι δεν θα πρέπει να μεταφέρονται στους υπόλοιπους καταναλωτές το κόστος των νέων δικτυακών επενδύσεων, οι ανάγκες επάρκειας και εφεδρειών ή οι περιορισμοί δυναμικότητας του συστήματος.

Η παρέμβαση εστιάζει στο μέγεθος και κυρίως στη φύση της κατανάλωσης των data centers. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για φορτία βάσης που λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες τον χρόνο. Ένα Κέντρο Δεδομένων ισχύος 200 MW αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, σε ετήσια κατανάλωση περίπου 1,75 TWh, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων μεμονωμένων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Αμφισβητεί το όριο του 60% από ΑΠΕ

Στο επίκεντρο της κριτικής της ΕΒΙΚΕΝ βρίσκεται η προβλεπόμενη απαίτηση κάλυψης του 60% της ετήσιας κατανάλωσης των Κέντρων Δεδομένων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κατά την Ένωση, το ποσοστό αυτό δεν αρκεί για να διασφαλίσει ότι η λειτουργία τους δεν θα επιβαρύνει το ηλεκτρικό σύστημα.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητεί η σύνδεση νέων φορτίων τέτοιου μεγέθους να προϋποθέτει κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσής τους μέσω νέας παραγωγικής δυναμικότητας και ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, τα οποία θα προστίθενται στο σύστημα εξαιτίας του συγκεκριμένου φορτίου.

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η χρονική αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης. Η Ένωση υποστηρίζει ότι δεν αρκεί ένα ετήσιο ισοζύγιο MWh, καθώς ένα data center καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια αδιάλειπτα. Θα πρέπει επομένως να αποδεικνύεται ότι η ενέργεια που δηλώνεται για την κάλυψή του είναι διαθέσιμη τις ίδιες χρονικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιείται η κατανάλωση.

Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνει, το Κέντρο Δεδομένων εξακολουθεί να στηρίζεται στο σύστημα παραγωγής, στις εφεδρείες και στις διασυνδέσεις κατά τις ώρες χαμηλής παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ η πράσινη κάλυψη του φορτίου περιορίζεται ουσιαστικά σε λογιστική αντιστάθμιση σε ετήσια βάση.

Οι ενστάσεις για τα Virtual PPAs

Ιδιαίτερες επιφυλάξεις διατυπώνονται και για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων μέσω συμβάσεων χρηματοοικονομικής διευθέτησης, όπως τα CfD ή τα Virtual PPAs.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν συνεπάγονται φυσική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν δεσμεύουν συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής για συγκεκριμένο καταναλωτή και δεν εξασφαλίζουν χρονική σύμπτωση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Η Ένωση θέτει παράλληλα ζήτημα ιχνηλασιμότητας όταν χρησιμοποιούνται γενικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ μεγάλων καθετοποιημένων επιχειρήσεων ή ΦΟΣΕ. Όπως αναφέρει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές ποιες μονάδες αντιστοιχίζονται σε κάθε Κέντρο Δεδομένων, ποια είναι η πραγματική συμμετοχή συγκεκριμένων έργων στην κάλυψη του φορτίου και κατά πόσο η ίδια παραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται για περισσότερες συμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό προτείνει η συμμόρφωση να αποδεικνύεται αποκλειστικά είτε μέσω απευθείας σύνδεσης με έργα παραγωγής είτε μέσω συμβάσεων φυσικής παράδοσης, δηλαδή Physical PPAs.

Η αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά περίοδο εκκαθάρισης δεκαπενταλέπτου, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ποια μονάδα παράγει, πόση ενέργεια παρέχει, μέσω ποιας σύμβασης, σε ποιον προμηθευτή παραδίδεται και ποιο φορτίο τελικά εξυπηρετεί.

«Ο λογαριασμός στους επενδυτές»

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο που ανοίγει η ΕΒΙΚΕΝ αφορά το κόστος των υποδομών που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση μεγάλων data centers.

Η θέση της είναι ότι οι επενδυτές πρέπει να αναλαμβάνουν πλήρως όχι μόνο το άμεσο κόστος σύνδεσης, αλλά και το κόστος νέων υποσταθμών, επεκτάσεων ή ενισχύσεων των δικτύων μεταφοράς και διανομής και κάθε πρόσθετης επένδυσης που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας του νέου φορτίου.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά να αποκλειστεί η κοινωνικοποίηση αυτών των δαπανών μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και προτείνει ρητή ρήτρα ώστε η ανάπτυξη, σύνδεση και λειτουργία Κέντρων Δεδομένων να μην μπορεί να προκαλέσει αύξηση των χρεώσεων χρήσης συστήματος, χρήσης δικτύου ή άλλων ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Στην ίδια λογική εντάσσει και το κόστος επάρκειας, ευελιξίας και εφεδρειών, το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους επενδυτές που δημιουργούν τις πρόσθετες ανάγκες.

Καμία προτεραιότητα έναντι της βιομηχανίας

Σαφής είναι η θέση της Ένωσης και ως προς την πρόσβαση στον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο. Η ΕΒΙΚΕΝ ζητεί να μην παρέχεται στα Κέντρα Δεδομένων οποιαδήποτε προτεραιότητα ή προνομιακή μεταχείριση έναντι των υφιστάμενων βιομηχανικών καταναλωτών.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι τα data centers δεν θα πρέπει να προηγούνται στη διάθεση ηλεκτρικού χώρου, να αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε διαθέσιμη ισχύ ή να επωφελούνται από καθεστώτα που δεν είναι διαθέσιμα στην εγχώρια μεταποίηση.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη νέων ψηφιακών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Μελέτη επιπτώσεων πριν από τη σύνδεση

Η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει επίσης η χορήγηση όρων σύνδεσης να προϋποθέτει ειδική μελέτη επιπτώσεων από τον ΑΔΜΗΕ και, όπου απαιτείται, από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η μελέτη θα πρέπει να εξετάζει τις επιπτώσεις στην επάρκεια ισχύος και στην ασφάλεια εφοδιασμού, τις ανάγκες για νέες επενδύσεις στα δίκτυα, την επίδραση στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και στις τιμές ρεύματος, καθώς και τις συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, ζητείται η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης να αποτελεί προϋπόθεση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Τέλος, η Ένωση υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση των Κέντρων Δεδομένων δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την ενέργεια που καταναλώνουν σε MWh, αλλά πρέπει να εξετάζεται και η ισχύς σε MW. Πριν από τη σύνδεση θα πρέπει, σύμφωνα με την πρόταση, να είναι γνωστό πώς θα καλύπτεται το φορτίο σε περιόδους χαμηλής παραγωγής ΑΠΕ, ποια εφεδρική ισχύς θα είναι διαθέσιμη και ποιος θα αναλαμβάνει το σχετικό κόστος.