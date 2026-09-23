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Ισχυρές πιέσεις για άμεσα μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση ασκεί η ελληνική βιομηχανία, η οποία εκτιμά ότι δεν καλύπτεται επαρκώς από τις έως τώρα κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανακούφιση από την κλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Με τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν πάνω από τα 211 ευρώ η μεγαβατώρα χθες και την αβεβαιότητα να επιστρέφει στις αγορές, πριν ακόμη πιάσουν τα μεγάλα κρύα, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας, αντίστοιχο με εκείνο που ενεργοποιούν ήδη οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους.

Η πίεση προς την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν εκφράζεται με απολύτως ενιαίο τρόπο. Στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσε χθες η ΕΒΙΚΕΝ συμμετείχαν 16 φορείς του βιομηχανικού και παραγωγικού χώρου, από το οποίο απουσίαζε ο ΣΕΒ. Η απουσία του μεγαλύτερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας από τη μαζική κινητοποίηση αναδεικνύει ότι, παρά την κοινή ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, το βιομηχανικό μέτωπο δεν κινείται με ενιαίο μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΒ αναμένεται να τοποθετηθεί για το ενεργειακό κόστος στην προσεχή γενική συνέλευσή του, στις 6 Οκτωβρίου, από τον πρόεδρο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, παρουσία του πρωθυπουργού. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει αν ο Σύνδεσμος θα συμπλεύσει με το αίτημα για άμεσα εργαλεία προστασίας όπως είναι η γραμμή άμυνας της υπόλοιπης βιομηχανίας.

Η χθεσινή παρέμβαση της ΕΒΙΚΕΝ αποτυπώνει το αίτημα περισσότερων από 700 μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης. Η Ένωση ζητά την άμεση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικής ενίσχυσης, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν ορατότητα απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μετάβαση δεν αρκεί από μόνη της

Το μήνυμα ενισχύεται και από την χθεσινή παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος εκφράζει την αγωνία της βαριάς ενεργοβόρου βιομηχανίας για το κόστος της ενέργειας. Όπως επισημαίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταναλώνει περίπου 450 εκατ. τόνους πετρελαίου και 340 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο, ποσότητες που θα παραμείνουν σημαντικές έως το 2030 και το 2035.

Για πολλά ακόμη χρόνια, όπως επισημαίνεται οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και τους λογαριασμούς που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η πράσινη μετάβαση παραμένει μονόδρομος, όμως τα οφέλη της δεν θα αποτυπωθούν άμεσα στο κόστος παραγωγής. Προϋποθέτουν επενδύσεις σε καθαρή παραγωγή, δίκτυα, αποθήκευση και ευελιξία, οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρωθούν και να ενσωματωθούν στο ενεργειακό σύστημα.

H βαριά ενεργοβόρος βιομηχανία ζητά μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στη νέα κρίση, με κοινή χρηματοδότηση και συντονισμένα εργαλεία στήριξης, αντί για ένα μωσαϊκό εθνικών παρεμβάσεων. Το επιχείρημα είναι ότι διαφορετικά η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη δημοσιονομική ισχύ της χώρας όπου έχουν την έδρα τους.

Η ελληνική βιομηχανία ζητά ίσους όρους

Για τους φορείς της βιομηχανίας, το ζήτημα δεν είναι μόνο η επανεμφάνιση υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Είναι κυρίως η άνιση θέση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Όπως επισημαίνουν χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Αυστρία και η Ιρλανδία αξιοποιούν τα νέα ευρωπαϊκά περιθώρια κρατικής ενίσχυσης, προκειμένου να προστατεύσουν τη βιομηχανική τους βάση. Η Ελλάδα, υποστηρίζει, δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής της προσπάθειας.

Το αίτημα αφορά την αξιοποίηση του πλαισίου CISAF, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της καθαρής βιομηχανίας, καθώς και του έκτακτου METSAF, που ενεργοποιήθηκε λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τη στήριξη του ηλεκτρικού κόστους ενεργοβόρων επιχειρήσεων, συνδέοντας την ενίσχυση με επενδύσεις που μειώνουν μόνιμα την ενεργειακή τους έκθεση.

Η πρόταση της ΕΒΙΚΕΝ προβλέπει σημαντικό μέρος της ενίσχυσης, έως και το 50%, να επανεπενδύεται σε αποθήκευση, ευελιξία, ενεργειακή αποδοτικότητα, εξηλεκτρισμό και απανθρακοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η λογική είναι ότι η άμεση ανακούφιση από το ακριβό ρεύμα πρέπει να συνδυάζεται με τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής βιομηχανίας για την επόμενη ημέρα.

Απέναντι στη νέα ενεργειακή αναταραχή, η βιομηχανία θεωρεί ότι δεν είδε νέα στοχευμένη παρέμβαση. Η κυβέρνηση επικαλείται το πακέτο του περασμένου Απριλίου με τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 50% από την 1η Ιουλίου 2026 και την ενισχυμένη αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους CO₂. Η τελευταία, όμως, τονίζεται ότι καλύπτει μόνο 40 έως 50 επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός τη μεγάλη πλειονότητα της μεταποίησης.

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