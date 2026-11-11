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Η ταχύτατη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει σημαντικά κενά στη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών στοιχείων από τα κέντρα δεδομένων (data centers), καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κλάδου στο κλίμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο οργανισμό καταγραφής εκπομπών άνθρακα CDP.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την αγορά για να διαπιστώσουμε ποια επιπλέον δεδομένα χρειαζόμαστε πλέον», δήλωσε η Σέρι Μαντέρα, διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού CDP, σε συνέντευξή της την Τετάρτη, στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα COP31, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

«Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο αναλυτικά στοιχεία, ώστε να κατανοήσουμε ποιες αποφάσεις λαμβάνονται;», διερωτήθηκε.

Τα κενά στις περιβαλλοντικές αναφορές των τεχνολογικών κολοσσών

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία για την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μέτρηση της συμβολής τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι εκπομπές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και τα μικροκυκλώματα που χρησιμοποιούνται, την τοποθεσία όπου πραγματοποιούνται οι υπολογιστικές εργασίες και τον τρόπο ηλεκτροδότησης του κέντρου δεδομένων.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από την AI ενδέχεται να επιβραδύνει τη μείωση των εκπομπών που έχει επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του εξηλεκτρισμού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τετραπλασιασμός της ενεργειακής ζήτησης έως το 2035

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers αναμένεται να τετραπλασιαστεί έως το 2035 και να αντιστοιχεί στο 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με έκθεση της BloombergNEF που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η πανεπιστημιούπολη κέντρων δεδομένων Monarch, στη Δυτική Βιρτζίνια, την οποία προτείνει η εταιρεία υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Nscale Ltd., θα χρειαζόταν περισσότερα από 8 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος για να λειτουργήσει.

Πρόκειται για ποσότητα ισχύος περίπου αντίστοιχη με εκείνη που χρειάζεται η Νέα Υόρκη.

Η Μαντέρα ανέφερε ότι οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικού νέφους, γνωστοί ως hyperscalers, δημοσιοποιούν στοιχεία για τις εκπομπές τους μέσω του CDP εδώ και 10 έως 15 χρόνια.

Ωστόσο, χρειάζονται πιο λεπτομερή δεδομένα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση μεμονωμένων κέντρων δεδομένων και της υπολογιστικής ισχύος που παρέχουν.

«Το ερώτημα είναι αν τα δεδομένα υπάρχουν σε επίπεδο συγκεκριμένης εγκατάστασης. Είναι επαρκώς αναλυτικά και λεπτομερή», ώστε να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το πού θα αγοράζουν οι εταιρείες υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε.

Η κατανάλωση νερού αναδεικνύεται σε νέα περιβαλλοντική πρόκληση

Σύμφωνα με τη Μαντέρα, οι πελάτες και οι επενδυτές δημιουργούν εμπορικά κίνητρα για τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις, παράλληλα με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ίδια επισήμανε επίσης την κατανάλωση νερού ως σημαντικό ζήτημα, καθώς τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται νερό για την ψύξη των εγκαταστάσεών τους.

«Είμαστε ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στην ενέργεια — και δικαίως», δήλωσε.

«Ωστόσο, το νερό και η λειψυδρία αποτελούν επίσης πολύ σημαντικούς παράγοντες για το πού και με ποιον τρόπο κατασκευάζονται τα κέντρα δεδομένων».

Η εθελοντική πλατφόρμα δημοσιοποίησης στοιχείων του CDP καλύπτει περισσότερες από 20.000 εταιρείες και συνεργάζεται με 540 από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Τα ιδρύματα αυτά χρησιμοποιούν τα δεδομένα του οργανισμού για την κατανομή κεφαλαίων, τη διαμόρφωση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και την ανάλυση των εκπομπών, σύμφωνα με τη Μαντέρα.

Η ίδια ανέφερε ότι το CDP διατηρεί «ισχυρή σχέση με τους περισσότερους hyperscalers», οι οποίοι έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις εκπομπές τους μέσω της πλατφόρμας του.

Στον ιστότοπο του οργανισμού, η Google της Alphabet Inc., μέσω του Tides Foundation, περιλαμβάνεται στους βασικούς χρηματοδότες του.

Παράλληλα, η εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων CyrusOne LP συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που κατέβαλαν αυξημένο τέλος διαχείρισης για τη δημοσιοποίηση στοιχείων κατά τον κύκλο αναφορών του 2025.

Αξιόπιστα σχέδια απανθρακοποίησης αντί για μακρινούς στόχους

Η Μαντέρα υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση αξιόπιστων σχεδίων μετάβασης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, αντί να περιορίζονται στον καθορισμό μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων.

«Το σχέδιο μετάβασης είναι πλέον το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν οι εταιρείες», δήλωσε.

«Εάν δεν είναι αξιόπιστο και εάν δεν δημοσιοποιείτε πραγματικά δεδομένα κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, τότε θα χάσετε ουσιαστικά την αξιοπιστία σας σε σχέση με αυτούς τους στόχους».

«Ένας στόχος σε 10 ή 15 χρόνια βρίσκεται πέρα από τη θητεία οποιουδήποτε από αυτά τα στελέχη», πρόσθεσε η Μαντέρα, αναφερόμενη στις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία, ως διοργανώτρια της COP31, επιδιώκει να εξασφαλίσει στη σύνοδο υποστήριξη για μια δέσμευση που ενθαρρύνει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ενώ τα κέντρα δεδομένων καλούνται να διαχειριστούν τους δικούς τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.