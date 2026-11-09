Η QatarEnergy συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή σε υπεράκτιο πετρελαϊκό οικόπεδο της Chevron Corp. στη Ναμίμπια, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές πετρελαϊκών ερευνών της Αφρικής.

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ θα αποκτήσει ποσοστό 25% στην άδεια έρευνας πετρελαίου Petroleum Exploration License 82 (PEL 82) από την τοπική θυγατρική της Chevron, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στις συμμετοχές που διαθέτει ήδη η QatarEnergy σε σειρά υπεράκτιων οικοπέδων στη Ναμίμπια, όπου συνεργάζεται επίσης με την TotalEnergies SE και τη Shell Plc.

Επέκταση στο εξωτερικό με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

Η συμφωνία με τη Chevron αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της στρατηγικής της εταιρείας από τη Μέση Ανατολή για επέκταση των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές της ως μέσο αντιστάθμισης των κινδύνων από μελλοντικές περιφερειακές διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ έχει υποστεί ζημιές εξαιτίας της σύγκρουσης, ενώ φορτία LNG έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η QatarEnergy έχει προχωρήσει σε συμφωνίες αγοράς πρόσθετων ποσοτήτων LNG από αμερικανικές εταιρείες.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα εξασφάλισε δικαιώματα σε επτά υπεράκτια οικόπεδα στη Βραζιλία.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τη Chevron μέσω αυτής της συμφωνίας και να επεκτείνουμε και να διαφοροποιήσουμε την παρουσία μας στη Ναμίμπια», δήλωσε στην ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Σαάντ Σερίδα Αλ Καάμπι (Saad Sherida Al-Kaabi).

Τα ποσοστά συμμετοχής και τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου

Η συμφωνία για την άδεια PEL 82, η οποία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, θα διαμορφώσει τη μετοχική σύνθεση του έργου ως εξής:

Chevron: 55%, διατηρώντας τον ρόλο της διαχειρίστριας εταιρείας.

QatarEnergy: 25%.

Namcor: 10%.

Custos Energy: 10%.

Η άδεια καλύπτει έκταση μεγαλύτερη των 11.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε θαλάσσια βάθη που φτάνουν έως και τα 2.300 μέτρα.

Το κοίτασμα Venus και οι νέες γεωτρήσεις της Shell

Η TotalEnergies αναμένει να λάβει οριστική επενδυτική απόφαση (FID) εντός του έτους για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος Venus στη Ναμίμπια, στο οποίο συμμετέχει και η QatarEnergy.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου θα σηματοδοτούσε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη χώρα, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Ναμίμπια περιλαμβάνεται επίσης πρόγραμμα γεωτρήσεων της Shell, η οποία έχει μισθώσει το γεωτρύπανο Stena DrillMAX.

Ο Εντουάρντο Ροντρίγκες Ταμάγιο, επικεφαλής της Shell στη Ναμίμπια, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία προετοιμάζεται για την έναρξη των γεωτρήσεων.