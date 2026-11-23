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Για την έναρξη των σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ευρώπης, την αποθήκευση ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση, καθώς και τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι «εγκρίνεται σήμερα το περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι σεισμικές έρευνες, αρχικά στο Νότιο Ιόνιο, με στόχο να διερευνήσουμε τον υποθαλάσσιο πλούτο της πατρίδας μας». Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το τεχνολογικά εξελιγμένο και περιβαλλοντικά ασφαλές πλοίο Ramform Tethys και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Ιανουαρίου. «Πέρα από την ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει τον Απρίλιο στο Βόρειο Ιόνιο από την ExxonMobil- Energean-HELLENiQ ENERGY, μια δεύτερη περιοχή στην οποία προχωράμε με σχέδιο είναι το Νότιο Ιόνιο και οι άλλες περιοχές παραχωρήσεων της Chevron-HELLENIQ ENERGY. Η παρουσία ενός από τα πιο σύγχρονα πλοία δείχνει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου για τον υποθαλάσσιο πλούτο μας», κατέληξε.

Αναφερόμενος στην πίεση που ασκούν στις τιμές ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι «η χώρα μας, με το ενεργειακό μείγμα στο οποίο συμμετέχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καταφέρνει να βρίσκεται 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι τιμές όμως είναι πολύ αυξημένες και επιβαρύνουν κάθε νοικοκυριό, και γι’ αυτό έχουμε αναλάβει ένα πρόγραμμα στήριξης. Κάθε 15 ημέρες υπάρχουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη. Μέτρα που ασφαλώς δεν θεραπεύουν το πρόβλημα, αλλά βοηθούν στην αντιμετώπισή του». Υπενθύμισε ότι έως σήμερα έχουν διατεθεί 950 εκατ. ευρώ, ενώ το επίδομα θέρμανσης είναι φέτος αυξημένο κατά 30% για 1.200.000 δικαιούχους. Προσέθεσε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο ίδιος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας διεκδικούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο μέσω της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, την οποία έχουν λάβει μέχρι στιγμής μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, ώστε ένα μέρος της να μπορεί να αξιοποιηθεί για μέτρα απευθείας στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, τονίζοντας ότι «το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει ότι οι αγορές εμπιστεύονται τη χώρα μας. Αυτό δεν πρέπει να το θέσουμε σε κίνδυνο, γιατί το έχει πληρώσει πολύ ακριβά όλη η κοινωνία. Από την άλλη, πρέπει να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, για να στηρίξουν τους πολίτες τους, πρέπει να επιβάλουν φορολογία, γιατί δεν έχουν τον δημοσιονομικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Πατρίδα μας έχει αυτή τη δυνατότητα και διεκδικούμε ακόμα περισσότερη ευελιξία για να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους Έλληνες πολίτες».

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ενδεχομένως, σε δεύτερο στάδιο, θα συνδέσει και το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ευρώπη. Προχωράει με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς τυμπανοκρουσίες». Όπως εξήγησε, η Γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτηση σε Ελλάδα και Κύπρο, εκδόθηκαν οι σχετικές NAVTEX και οι έρευνες βυθού θα διαρκέσουν περίπου 4 με 5 μήνες, ενώ παράλληλα προχωρά η κατασκευή του καλωδίου, με την πόντιση να ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η γαλλική Meridiam, που εισήλθε στο έργο στις 7 Αυγούστου, είναι η μόνη εταιρεία που έχει υλοποιήσει αντίστοιχο έργο, με τη διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας, και ότι «η προσθήκη ενός γαλλικού κολοσσού με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε επίπεδο Ευρώπης ήρθε να διασφαλίσει και να ενισχύσει την υλοποίηση του έργου». Θύμισε, δε, τη δημόσια δήλωση στήριξης του Επιτρόπου Ενέργειας κ. Dan Jørgensen και των 25 ομολόγων του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, τονίζοντας ότι «το έργο χρηματοδοτείται με 650 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλότερο ποσό που δίνει η Ευρώπη σε έργο. Δεν είναι ελληνικό ή κυπριακό. Είναι ευρωπαϊκό».