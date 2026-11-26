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Καύσωνες, καταστροφικές πλημμύρες, παρατεταμένες ξηρασίες συνθέτουν το σκηνικό μιας νέας κλιματικής απειλής, καθώς ο πλανήτης προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις ενός εξαιρετικά ισχυρού Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο, που εκτιμάται ότι θα είναι το εντονότερο της τελευταίας χιλιετίας, αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πιεσμένες κλιματικές συνθήκες και να καταστήσει το 2027 μία από τις θερμότερες χρονιές στην ιστορία των μετρήσεων.

Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που στην Αττάλεια της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε η COP31, με επίκεντρο τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδοτική στήριξη των πιο ευάλωτων χωρών.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό, περιοδικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Παρότι εκδηλώνεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, επηρεάζει τις ατμοσφαιρικές συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταβάλλοντας την κατανομή των βροχοπτώσεων και ενισχύοντας τη συχνότητα ή την ένταση ορισμένων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Στην Ινδονησία, μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ζημιές στις καλλιέργειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα, ενώ το Σουδάν αντιμετωπίζει έντονη ξηρασία. Την ίδια στιγμή, ο Ισημερινός και η Σομαλία έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Σελέστ Σαούλο, προειδοποίησε ότι η ήδη αυξημένη ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά το Ελ Νίνιο έναν πρόσθετο παράγοντα που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους.

Η κλιματική απειλή για τα μικρά νησιωτικά κράτη

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι Νήσοι Μάρσαλ, στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι περιορισμένες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις νερού.

Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βροχή για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που απειλεί κατοικίες και αποθέματα γλυκού νερού.

Η απεσταλμένη της χώρας στην COP31, Κάθι Τζέτνιλ-Κιτζίνερ, περιέγραψε μια κατάσταση κατά την οποία διαφορετικές περιβαλλοντικές απειλές συσσωρεύονται, περιορίζοντας τις δυνατότητες προσαρμογής.

Όπως επισήμανε, η ξηρασία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, την ώρα που οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητες από τις επιπτώσεις της ανόδου της θάλασσας.

Τα 305 δισ. δολάρια και οι ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις

Η χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διαπραγματεύσεων.

Παρότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες συμφώνησαν πέρυσι να τριπλασιάσουν τη χρηματοδοτική βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών αναγκών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στις διαπραγματεύσεις, απαιτούνται περίπου 305 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2035 για την προστασία των ευάλωτων κοινωνιών από πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί μόνο ένα περιορισμένο μέρος αυτής της χρηματοδότησης.

Η Τζέτνιλ-Κιτζίνερ κατήγγειλε ότι οι χώρες με τη μικρότερη ιστορική ευθύνη για την κλιματική αλλαγή καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσανάλογα υψηλό οικονομικό κόστος.

Παράλληλα, επέκρινε τις προτεραιότητες των πλουσιότερων κρατών, επισημαίνοντας ότι, ενώ επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων για την κλιματική προσαρμογή, τεράστια ποσά κατευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στις στρατιωτικές δαπάνες.

Γιατί το 2027 μπορεί να σπάσει τα ρεκόρ θερμοκρασίας

Οι επιστήμονες αναμένουν ότι το Ελ Νίνιο θα φτάσει στη μέγιστη έντασή του τον Δεκέμβριο του 2026, με μεγάλο μέρος των συνεπειών του να εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Η επιπλέον θερμότητα που συνδέεται με το φαινόμενο αναμένεται να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη τάση υπερθέρμανσης, αυξάνοντας την πιθανότητα το 2027 να καταγραφεί ως το θερμότερο έτος από την έναρξη των συστηματικών μετρήσεων.

Οι προβλέψεις παραπέμπουν σε ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες απώλειες αγροτικής παραγωγής και έντονες διαφοροποιήσεις στις βροχοπτώσεις. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρατεταμένη ανομβρία, ενώ άλλες θα δεχθούν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού.

Στους ωκεανούς, η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο λεύκανσης των κοραλλιογενών υφάλων, με σοβαρές συνέπειες για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Ο κλιματολόγος και επικεφαλής του οργανισμού Climate Analytics, Μπιλ Χερ, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης ενδέχεται να βιώσει συνθήκες που θα θυμίζουν επιταχυνόμενη υπερθέρμανση.

Εκτίμησε επίσης ότι θα αυξηθούν οι ανθρωπιστικές κρίσεις που συνδέονται με την έλλειψη τροφίμων και νερού, τις ξηρασίες και τις μεγάλες πλημμύρες.

Έως 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στην ανατολική Αφρική

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής, όπου η παρατεταμένη ξηρασία απειλεί την αγροτική παραγωγή και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτιμά ότι οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εκτοπισμό έως 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Κένυα, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα.

Ο βοηθός ύπατος αρμοστής της UNHCR, Αντόν Λέις Γκαρθία, χαρακτήρισε τις φετινές προβλέψεις ιδιαίτερα ανησυχητικές, υπογραμμίζοντας ότι η ανατολική Αφρική αποτελεί περιοχή εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής στην Κένυα, όπου η συγκομιδή αραβοσίτου έχει ήδη περιοριστεί κατά 40%.

Η μείωση αυτή επιβαρύνει την επισιτιστική ασφάλεια, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει την υποδοχή νέων προσφυγικών πληθυσμών, καθώς περιορίζονται τα διαθέσιμα τρόφιμα.