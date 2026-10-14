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Ένας 14χρονος νεκρός και πλημμυρισμένοι δρόμοι είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμούς του Μετρό να πλημμυρίζουν και οχήματα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Σε περιοχές οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους, ενώ στο Σαριγιέ λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο κυβερνήτης της πόλης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και κάλεσε όσους διαμένουν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cumhuriyet, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπαλάτ μετά από ηλεκτροπληξία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ακόμα τρία θύματα από ηλεκτροπληξία, οι οποίες μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνονται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο ανήλικος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακούβα με νερό.

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης σημειώνοντας ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. έπαθε ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιβιώσει. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό». Το περιστατικό καταγράφεται και σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί. Το πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαριγιέ στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, πλημμύρισε ενώ στην ίδια περιοχή, τα νερά παρέσυραν λεωφορείο με επιβάτες και οδηγοί οχημάτων εγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Hurriyet.

İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul https://t.co/KkdMdt2GkB — Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026

İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul https://t.co/lzmyGRNYo1 — Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor. https://t.co/93LFUrE3Gs — Aykırı (@aykiri) October 14, 2026



Στο Σαριγιέ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν χαρτόκουτα από την ορμή του νερού σε δρόμο που μετατράπηκε σε ποτάμι.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. https://t.co/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026



Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, προέτρεψε τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο, ζητώντας από «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες».

Στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο Σουλτανγκαζή υπερχείλισαν οι αποχετεύσεις και πλημμύρισαν δρόμοι και σοκάκια, σύμφωνα με την Haber. Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».

Τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ο υπουργός δήλωσε: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

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