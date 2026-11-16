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Η σωστή αίτηση του δικαιούχου δεν αρκεί πάντα για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Στις πολυκατοικίες με κοινή προμήθεια πετρελαίου, καθοριστική είναι η καταχώριση των στοιχείων του κτιρίου στο myΘέρμανση, καθώς λάθη στα χιλιοστά, στους ΑΦΜ ή στα παραστατικά μπορούν να εμποδίσουν τη διασταύρωση των αγορών και την πληρωμή.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Φέτος, τόσο η προκαταβολή όσο και το επίδομα αυξάνονται κατά 30%. Η ενίσχυση αφορά σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά και διαμορφώνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την περιοχή της κύριας κατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το προφίλ της πολυκατοικίας και τα χιλιοστά

Την προετοιμασία αναλαμβάνει ο διαχειριστής, ο εκπρόσωπος των ενοίκων ή η εταιρεία διαχείρισης. Στην πλατφόρμα καταχωρίζονται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή εκπροσώπου, ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, και ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλης παροχής που αντιστοιχεί στο κτίριο.

Απαραίτητη είναι επίσης η δήλωση των χιλιοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης και των ονοματεπωνύμων όσων διαμένουν στα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη. Η αποτύπωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα διαμερίσματα, ανοικτά και κλειστά, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής, το άθροισμα των χιλιοστών πρέπει να είναι ακριβώς 1.000. Η κατανομή ισχύει για ολόκληρο το έτος. Μέχρι την ενεργοποίηση επιτρέπονται διορθώσεις στα στοιχεία της πολυκατοικίας, όμως μετά την ενεργοποίηση δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπηση και τη δημιουργία του προφίλ. Αντίστοιχη συμφωνία απαιτείται όταν απουσιάζει κοινόχρηστος μετρητής ρεύματος: επιλέγεται μία παροχή, συνήθως του εκπροσώπου, ώστε να δηλωθεί για τις ανάγκες της πολυκατοικίας.

Οι διασταυρώσεις και η αλλαγή διαχειριστή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την παραγγελία πετρελαίου. Ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος στα παραστατικά πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν καταχωριστεί στη «Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης». Η αντιστοίχιση αυτή είναι απαραίτητη για να αναγνωριστούν οι αγορές.

Όταν η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, τα παραστατικά εκδίδονται σε αυτόν, αφού προηγουμένως δηλωθεί στο προφίλ μέσω της επιλογής «Ορισμός ΑΦΜ». Ωστόσο, οι ένοικοι εξακολουθούν να αναγράφουν στις προσωπικές αιτήσεις τους τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή εκπροσώπου.

Εάν αλλάξει ο διαχειριστής πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, ο διάδοχός του δημιουργεί νέο προφίλ με τον δικό του ΑΦΜ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε αυτό, ενώ απαιτείται εκ νέου ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής.

Διαφορετικός είναι ο χειρισμός όταν η αλλαγή πραγματοποιηθεί μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγορές πετρελαίου έως και τις 31 Μαρτίου 2027 πρέπει να τιμολογούνται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Διαφορετικά, τα παραστατικά δεν θα αντιστοιχιστούν με τα στοιχεία των αιτήσεων.

Οι νέοι ένοικοι και οι ξεχωριστοί καυστήρες

Η εμφάνιση ονόματος προηγούμενου ενοίκου στο προφίλ δεν ακυρώνει τη δυνατότητα αίτησης. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και το κρίσιμο στοιχείο είναι η επιλογή του σωστού διαμερίσματος. Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τον νέο κάτοικο για τον αριθμό που πρέπει να επιλέξει, ακόμη και αν εμφανίζεται διαφορετικό ονοματεπώνυμο.

Ξεχωριστή διαδικασία ακολουθείται όταν κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα. Τότε ο ένοικος ή ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και προμηθεύεται το καύσιμο με χωριστά παραστατικά αγοράς. Η διάκριση αυτή πρέπει να είναι σαφής πριν από την υποβολή, ώστε η αίτηση να αντιστοιχεί στον τρόπο θέρμανσης και αγοράς του καυσίμου.