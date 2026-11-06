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Χρηματοδότηση ύψους 425,8 εκατ. ευρώ εξασφαλίζεται για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η εξέλιξη διασφαλίζει τη συνέχιση των ενεργειακών παρεμβάσεων σε κατοικίες και την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει οι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 425.827.568,36 ευρώ, με τους πόρους να κατευθύνονται στην ολοκλήρωση του προγράμματος, η πρώτη φάση του οποίου είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασική επιδίωξη είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών, ο περιορισμός της χρήσης συμβατικών καυσίμων και, κατ’ επέκταση, η ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών από τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης.

Ποιες κατοικίες και ποιοι ιδιοκτήτες καλύπτονται

Το «Εξοικονομώ 2025» απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων τους.

Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία, θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ενώ οι ιδιοκτήτες της πρέπει να ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε δύο εισοδηματικές κατηγορίες, από τις οποίες εξαρτάται το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως:

Πληγέντες από φυσικές καταστροφές σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οικογένειες με ένα ή περισσότερα μέλη με αναπηρία.

Οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Το ποσοστό της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τόσο το εισόδημα όσο και την ενδεχόμενη υπαγωγή του δικαιούχου σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα λήψης δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο, ώστε να διευκολυνθεί η κάλυψη του κόστους των παρεμβάσεων.

Ενεργειακή αναβάθμιση τριών κατηγοριών και εξοικονόμηση άνω του 30%

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Ο ελάχιστος στόχος προβλέπει ότι κάθε κατοικία που εντάσσεται στο πρόγραμμα πρέπει να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την αρχική κατάταξή της.

Παράλληλα, οι εργασίες πρέπει να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

Στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης, προβλέπεται ότι το ακίνητο πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), εφόσον αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό.

Η επίτευξη των στόχων πιστοποιείται μέσω δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, οι οποίες διενεργούνται από αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή.

Η πρώτη πραγματοποιείται πριν από την έναρξη των εργασιών και αποτυπώνει την αρχική ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας, ενώ η δεύτερη ακολουθεί την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση.

Πώς κατανέμεται η χρηματοδότηση στις Περιφέρειες

Η νέα πράξη του ΕΣΠΑ καλύπτει δικαιούχους σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τέσσερις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται μέσω διαφορετικού προγράμματος.

Πρόκειται για τη Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου οι αντίστοιχες δράσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

Δικαιούχος της πράξης ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ενώ ως εταίρος συμμετέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Την ιδιότητα του κυρίου της πράξης έχει η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παπασταύρου – Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση για όσους έχουν ξεκινήσει εργασίες

Στη σημασία της ένταξης του προγράμματος στο ΕΣΠΑ για τη συνέχιση των ενεργειακών αναβαθμίσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως επισήμανε, η μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι με τη νέα χρηματοδότηση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του «Εξοικονομώ 2025», ώστε οι πολίτες που έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες να μπορούν να τις ολοκληρώσουν με εξασφαλισμένους πόρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία περιλαμβάνουν χαμηλότερες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη, βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Η ενεργειακή μετάβαση γίνεται πραγματικότητα όταν φτάνει μέσα στο σπίτι του πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόβλεψη ειδικής στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά, πληγέντες από φυσικές καταστροφές και οικογένειες με ιδιαίτερες ανάγκες ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε επίσης τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για τη συνεργασία στην εξασφάλιση των απαραίτητων ευρωπαϊκών πόρων.

Παπαθανάσης – Συνέχιση των προγραμμάτων με ευρωπαϊκούς πόρους

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συνέδεσε την ένταξη του «Εξοικονομώ 2025» στο ΕΣΠΑ με την επιδίωξη να ολοκληρωθούν σημαντικές δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Όπως εξήγησε, μετά την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η κυβέρνηση αξιοποιεί εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια των προγραμμάτων.

Στόχος είναι να μπορούν οι πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσουν τις κατοικίες τους και να αναβαθμίσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ακόμη ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων συμβάλλει στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πιο ανθεκτικής και ενεργειακά αυτόνομης Ελλάδας.