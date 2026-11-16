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Στην Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 12η και 13η Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες, προσεκλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, να συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο κεντρικό πάνελ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματέας συμμετείχε ως ομιλήτρια στο κεντρικό πάνελ της διοργάνωσης με τίτλο «Quo Vadis Interreg?», μαζί με τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τον εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Προεδρίας και τον Γενικό Γραμματέα της Μολδαβίας, συμβάλλοντας στον διάλογο για τον ρόλο του Interreg τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2028-2034.

Κατά την παρέμβασή της, η κα Παντελοπούλου ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία του #Interreg για την Ελλάδα, ως μία από τις πιο απτές εκφράσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη και παρουσίασε τα βασικά πλεονεκτήματα του Interreg: ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, που μετατρέπει τα σύνορα από παράγοντα διαχωρισμού σε πεδίο συνεργασίας, κοινών ευκαιριών και ανάπτυξης.

Τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Interreg, τα οποία παρουσίασε είναι:

η δυνατότητα αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

η ισχυρή εδαφική διάσταση και η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up approach)

η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και σταθερών συνεργασιών μεταξύ χωρών και θεσμών

η δυνατότητα του Interreg να συνδέει τις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νησιωτικότητα και στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες. Η Γενική Γραμματέας ανέδειξε τη δυνατότητα του Interreg να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για τις νησιωτικές περιοχές, αξιοποιώντας την ελληνική εμπειρία από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στα νησιά. Το Interreg μπορεί να λειτουργήσει ως εργαστήριο κοινών λύσεων για τις προκλήσεις αυτές, συνδέοντας νησιωτικές και παράκτιες Περιφέρειες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, δημιουργώντας νέες δυνατότητες στην καινοτομία, στην κυκλική οικονομία, στη βιώσιμη αλιεία και στον θαλάσσιο τουρισμό.

Τα προγράμματα θαλάσσιας συνεργασίας της Ελλάδας αποτελούν ισχυρή βάση για αυτή την προσπάθεια. Το Πρόγραμμα Ελλάδα–Κύπρος συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Το Πρόγραμμα Ελλάδα–Ιταλία φέρνει κοντά τα Ιόνια Νησιά, τις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου και τους Ιταλούς εταίρους τους. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τόσο τις ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιών όσο και τις συνδέσεις μεταξύ των παράκτιων κοινοτήτων και της ενδοχώρας τους.

Κλείνοντας η Γενική Γραμματέας κα Παντελοπούλου υπογράμμισε ότι: «Ενόψει της διαμόρφωσης του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και της αναμόρφωσης της Πολιτικής Συνοχής, το Interreg μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια καθώς και των πραγματικών αναγκών των διασυνοριακών περιοχών. Συνεπώς, το Interreg πρέπει να παραμείνει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εργαλείο συνεργασίας, με ισχυρή εδαφική ταυτότητα κι ενισχυμένο προϋπολογισμό που θα προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών των επιλέξιμων περιοχών».