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Η FARIA Renewables προχώρησε σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση ανάπτυξης στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξαγοράζοντας την εταιρεία «ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θυγατρικής της EDP Renewables, στην οποία ανήκει αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 23,1 MW, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Το αιολικό πάρκο έχει ήδη ηλεκτριστεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2026. Αποτελείται από τέσσερις ανεμογεννήτριες Nordex N149 και εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 75 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Η σύνδεσή του με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Χούνης πραγματοποιείται μέσω υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης, συνολικού μήκους περίπου 14,1 χιλιομέτρων.

Για το έργο έχει συναφθεί δεκαετής σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) με την εταιρεία METLEN, η οποία αναλαμβάνει παράλληλα και την εκπροσώπησή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων και δημιουργεί ένα σταθερότερο πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της επένδυσης.

Η νέα εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από την Alpha Bank, με τη νομική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας Sardelas – Petsa, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της FARIA Renewables στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών EDPR και FARIA Renewables περιλαμβάνει και την επιπλέον εξαγορά ενός δεύτερου αιολικού πάρκου στην ίδια γεωγραφική περιοχή, με εγκατεστημένη ισχύ 35 MW, που προβλέπεται να ηλεκτριστεί εντός του 2027.

Η κα Θάλεια Βαλκούμα, Πρόεδρος και CEO της FARIA Renewables, δήλωσε: «Η προσθήκη των αιολικών πάρκων στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό ορόσημο στην αναπτυξιακή στρατηγική της FARIA Renewables και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε συστηματικά σε έργα με ουσιαστική ενεργειακή και επενδυτική αξία. Με τη συγκεκριμένη εξαγορά επιτυγχάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία μέσω ενός συνεκτικού ενεργειακού σχεδιασμού και συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού συστήματος του αύριο, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα».