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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κινείται για την επανεξέταση μιας κρίσιμης άδειας για υπεράκτιο αιολικό πάρκο, προκαλώντας νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν θα προχωρήσει η συμφωνία με τους Δημοκρατικούς για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων καθαρής ενέργειας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστήριο να επιστρέψει στο υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση του σχεδίου κατασκευής και λειτουργίας του έργου Revolution Wind, που αναπτύσσεται από την Orsted και άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ τον Μάρτιο.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει την επανεξέταση της άδειας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το έργο συμμορφώνεται με την ομοσπονδιακή νομοθεσία που διέπει την ανάπτυξη ενεργειακών έργων στις αμερικανικές ακτές.

Νέο πλήγμα για την αιολική ενέργεια

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την πολιτική συμφωνία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για τη μεταρρύθμιση του αμερικανικού συστήματος αδειοδότησης έργων υποδομής.

Η συμφωνία στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε δημιουργήσει προσδοκίες ότι θα ξεμπλοκάρουν έργα καθαρής ενέργειας που διαθέτουν ήδη τις απαιτούμενες άδειες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα σταματούσε να εμποδίζει ορισμένα πλήρως αδειοδοτημένα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η εξέλιξη είχε θεωρηθεί πιθανό σημείο καμπής για τον κλάδο, καθώς θα μπορούσε να περιορίσει την επιθετική πολιτική του Προέδρου απέναντι στα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα εντολές διακοπής εργασιών, αναστολές μισθώσεων, ανακλήσεις αδειών και συμφωνίες εξαγοράς ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων, με στόχο να περιορίσει την ανάπτυξη νέων υπεράκτιων έργων. Το Revolution Wind είχε βρεθεί στο παρελθόν μεταξύ των έργων που αντιμετώπισαν κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Η νέα κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης προκάλεσε την αντίδραση του γερουσιαστή Σέλντον Γουάιτχαουζ, κορυφαίου Δημοκρατικού στις διαπραγματεύσεις για το σύστημα αδειοδοτήσεων και εκπροσώπου του Ρόουντ Άιλαντ.

Ο ίδιος, μαζί με τον γερουσιαστή Μάρτιν Χάινριχ, υποστήριξε ότι η εξέλιξη καταδεικνύει την ανάγκη να κατοχυρωθεί νομοθετικά η ασφάλεια δικαίου για τις ενεργειακές επενδύσεις.

Οι δύο γερουσιαστές κάλεσαν παράλληλα την κυβέρνηση να αποδείξει στην πράξη ότι επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για τις άδειες των αιολικών έργων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει ότι στηρίζει τη συμφωνία της Γερουσίας για την αλλαγή του συστήματος αδειοδοτήσεων.

Ο ενεργειακός σύμβουλος του Προέδρου, Τζάροντ Έιγκεν, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση συνδέεται με προσφυγή τοπικών ομάδων κατά της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και δεν αποτελεί αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η αίτηση επανεξέτασης της άδειας δεν σηματοδοτεί αλλαγή στάσης απέναντι στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Το Revolution Wind κοντά στην ολοκλήρωση

Το έργο, κοινοπραξία της Orsted με την Global Infrastructure Partners, έχει ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μέχρι τον Αύγουστο, η κατασκευή του είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 95%, με 61 από τις συνολικά 65 ανεμογεννήτριες να έχουν εγκατασταθεί.

Παράλληλα, οι δικαστικές αποφάσεις έχουν προσφέρει σε αρκετούς developers υπεράκτιων αιολικών πάρκων τη δυνατότητα να συνεχίσουν έργα που είχαν μπλοκαριστεί.

Ωστόσο, η ρυθμιστική αβεβαιότητα έχει ήδη οδηγήσει μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους να παγώσουν ή ακόμη και να εγκαταλείψουν επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Η νέα δικαστική κίνηση δημιουργεί επομένως πρόσθετο προβληματισμό για ένα έργο που βρίσκεται σχεδόν στην ολοκλήρωσή του και στο οποίο βασίζονται οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι καταναλωτές στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

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