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Ανοδικά κινούνται την Τρίτη οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η συνέχιση των ιρανικών επιθέσεων σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και οι προβλέψεις για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού ενόψει του χειμώνα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς κατέγραψαν άνοδο έως 2,1% στις πρωινές συναλλαγές, ανακτώντας μέρος των απωλειών της Δευτέρας, όταν είχαν υποχωρήσει σχεδόν κατά 7%.

Η νέα άνοδος καταγράφεται στον απόηχο των επιθέσεων που εξαπέλυσαν νωρίς την Τρίτη οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικού συστήματος ραντάρ στη βάση Σεΐχ Ισά του Μπαχρέιν.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στον πόλεμο με το Ιράν να εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή.

Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις εξαγωγές από την περιοχή, την ώρα που οι ΗΠΑ αυξάνουν την προσφορά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Όσο η σύγκρουση παραμένει ανεπίλυτη, η Ευρώπη εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να καταβάλλει υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίζει φορτία φυσικού αερίου από τις διεθνείς αγορές.

Έρχεται ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελούν οι μετεωρολογικές προβλέψεις, οι οποίες συγκλίνουν ολοένα περισσότερο προς την επικράτηση σημαντικά χαμηλότερων θερμοκρασιών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης από το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Μια παρατεταμένη περίοδος ψύχους θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά τις ανάγκες θέρμανσης και να επιταχύνει την άντληση φυσικού αερίου από τις ευρωπαϊκές αποθήκες, τα αποθέματα των οποίων βρίσκονται ήδη αρκετά χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Παρότι τα μετεωρολογικά μοντέλα εμφανίζουν ακόμη αποκλίσεις, περιορίζοντας τη βεβαιότητα των προβλέψεων, οι ειδικοί διαπιστώνουν αυξανόμενες πιθανότητες για μια ιδιαίτερα πρώιμη διαταραχή της πολικής δίνης.

Σύμφωνα με ανάλυση της MetDesk, το φαινόμενο, το οποίο ενδέχεται να εκδηλωθεί νωρίτερα από κάθε άλλη φορά στα χρονικά των καταγραφών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφορά πολύ ψυχρών αέριων μαζών από τη Σκανδιναβία προς νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης, στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στις 9:08 το πρωί, ώρα Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου επόμενου μήνα (TTF), που αποτελούν τον βασικό δείκτη αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύονταν κατά 1,6%, στα 86,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα.