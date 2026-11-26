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Η ακραία ζέστη αποτελεί πρόκληση για τη δημόσια υγεία, αφού συνδέεται με προβλήματα υγείας και υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο Ντοσίσα στην Ιαπωνία, η χρήση ηλιακών πάνελ στις κατοικίες μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση των αυξημένων θερμοκρασιών. Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη τα φωτοβολταϊκά θα μπορούσαν να προστατεύσουν από τους θανάτους που σχετίζονται με τις αυξημένες θερμοκρασίας, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων. Οι ερευνητές αναφέρουν πως η πρόσβαση σε οικονομικότερη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σημαντικός παράγοντας προστασίας, καθώς επιτρέπει στα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν πιο συχνά τα συστήματα ψύξης, όπως τα κλιματιστικά.

«Όταν οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, τα νοικοκυριά μπορεί να επιλέξουν να μειώσουν την ψύξη, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε εσωτερικές θερμοκρασίες επιβλαβείς για την υγεία. Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, εξαιτίας πληθωρισμού ή γεωπολιτικών ζητημάτων, μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω αυτό το βάρος», αναφέρει η έκθεση.

Οι ειδικοί μελέτησαν δεδομένα από 44 περιφέρειες της Ιαπωνίας την περίοδο 2009-2014, εξετάζοντας τις εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών, τις καιρικές συνθήκες και τα στοιχεία θνησιμότητας. Για να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των οικιακών ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, εστίασαν στις εξελίξεις μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011 στη χώρα. Η διακοπή λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εκτόξευσε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας έως και 38%. Την ίδια περίοδο, η ιαπωνική κυβέρνηση προώθησε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες μέσω προγράμματος επιδοτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση τους συνδέθηκε με σημαντική μείωση της θνησιμότητας τις ημέρες ακραίας ζέστης, ιδίως σε ανθρώπους 65 ετών και άνω. Συγκεκριμένα, η ομάδα εκτίμησε ότι η ετήσια αύξηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συσχετίστηκε με μείωση 8,2% στους θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια.

Ο μηχανισμός είναι απλός. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, τα ηλιακά πάνελ καθιστούν πιο προσιτή για τα νοικοκυριά τη χρήση κλιματιστικού τις ημέρες που είναι περισσότερο απαραίτητη. Παρατηρήθηκε ότι οι νομοί με περισσότερες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας αγόραζαν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο τις ζεστές ημέρες.

Ωστόσο, όπως τονίζουν, είναι πιθανό να μην επωφελούνται όλοι οι κάτοικοι ισότιμα. Η εγκατάσταση των συστημάτων είναι συχνότερη σε περιοχές και νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, ενώ οι ενοικιαστές και όσοι κατοικούν σε πολυκατοικίες συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Για αυτόν τον λόγο, καλούν σε λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενεργειακή μετάβαση και στις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.