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Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, η οποία έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, την οδηγεί πλέον μπροστά από την πυρηνική ενέργεια ως πηγή ηλεκτροπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επτά βασικοί παράγοντες εξηγούν την επιτυχία της και αναδεικνύουν την κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

Η παγκόσμια ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής. Πριν από μία δεκαετία, η συμμετοχή της στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα ήταν σχεδόν αμελητέα, καθώς κάλυπτε μόλις το 1% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2026, το μερίδιό της αναμένεται σχεδόν με βεβαιότητα να φτάσει το 10%, ξεπερνώντας την πυρηνική ενέργεια, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ηλεκτροπαραγωγής από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μεταδίδει το BBC.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο ξεπέρασε οριακά την πυρηνική ήδη από το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού ενεργειακού ερευνητικού οργανισμού Ember.

Η ανάλυση των στοιχείων για το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 δείχνει ότι η ηλιακή ενέργεια έχει πλέον αποκτήσει σαφές προβάδισμα, παράγοντας 13% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα πυρηνικά εργοστάσια.

«Το γεγονός ότι η ηλιακή ενέργεια παράγει περισσότερο ηλεκτρισμό από όλους τους πυρηνικούς σταθμούς του κόσμου είναι πραγματικά ένα απίστευτο στατιστικό στοιχείο», δηλώνει ο Ντέιβ Τζόουνς, συνιδρυτής του Ember.

Από τις τεράστιες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της Κίνας μέχρι την πρόσφατη επιτάχυνση που προκάλεσαν οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, η άνοδος της ηλιακής ενέργειας έχει διαψεύσει διαδοχικά τις προβλέψεις.

Ακολουθούν επτά λόγοι για τους οποίους έχει εξελιχθεί σε μια φαινομενικά «ασταμάτητη δύναμη» και οι προοπτικές της για το μέλλον.

1. Μια δύναμη που υποτιμήθηκε

«Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη της ενεργειακής μετάβασης», δηλώνει ο Γιαν Ρόζενοφ, καθηγητής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η ηλιακή ενέργεια έχει εξελιχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα πηγή ηλεκτροπαραγωγής στην ιστορία και, με μεγάλη διαφορά, στη σημαντικότερη πηγή νέας ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.

Το 2025 κάλυψε τα τρία τέταρτα της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνώντας την παραγωγή από αιολικά πάρκα. Η αιολική ενέργεια εξακολουθεί επίσης να αναπτύσσεται, αλλά με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό.

«Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο», αναφέρει ο Ρόζενοφ.

Όπως εξηγεί, οι βασικές προβλέψεις υποτιμούσαν συστηματικά την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, χρόνο με τον χρόνο.

Ακόμη και εκτιμήσεις οργανισμών με ιδιαίτερη επιρροή, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), που εδρεύει στο Παρίσι, βασίζονταν στην υπόθεση ότι η ανάπτυξη θα ακολουθούσε γραμμική πορεία και το κόστος θα μειωνόταν αργά.

«Και στις δύο περιπτώσεις έκαναν λάθος», επισημαίνει.

Κατά τη διάρκεια του 2026, πολλαπλές ενδείξεις δείχνουν ότι η παγκόσμια παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας θα υπερβεί κατά πολύ εκείνη των πυρηνικών σταθμών.

Από το 2000, η πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή παραμένει περίπου σταθερή, ενώ η ηλιακή έχει αυξηθεί περίπου 2.700 φορές.

2. Το εντυπωσιακά χαμηλό κόστος

Η ηλιακή τεχνολογία, η οποία θεωρείται ώριμη εδώ και περίπου 15 χρόνια, εξελίχθηκε το 2020 στη φθηνότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία.

Έκτοτε, η παραγωγή φωτοβολταϊκών έχει αυξηθεί σημαντικά, η αποδοτικότητά τους έχει βελτιωθεί και οι ποσότητες πυριτίου και αργύρου που απαιτούνται για την κατασκευή τους έχουν περιοριστεί.

Όλα αυτά συνέβαλαν σε περαιτέρω μείωση των τιμών, σύμφωνα με τον Τζόουνς.

«Η τεράστια κλίμακα της κινεζικής παραγωγής και η σημερινή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα έχουν οδηγήσει τις τιμές των φωτοβολταϊκών μονάδων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα», αναφέρει ο Ρόζενοφ.

Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η μεγάλη πτώση των τιμών των πάνελ την περίοδο 2023-2024, η οποία εγκαινίασε τη σημερινή εποχή της εξαιρετικά φθηνής ηλιακής ενέργειας.

Ο Τζόουνς χρησιμοποιεί μάλιστα τον χαρακτηρισμό «προκλητικά φθηνή» για να περιγράψει την κατάσταση.

«Ένα πάνελ από μόνο του είναι απίστευτα φθηνό. Κοστίζει πολύ λιγότερο από 100 δολάρια (75 στερλίνες) και μπορεί να συνεχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για 30 ή 40 χρόνια χωρίς να χρειάζεται καμία εισροή καυσίμου», εξηγεί.

Ωστόσο, η συμβολή της ηλιακής ενέργειας στη μείωση του κόστους δεν περιορίζεται στα καθαρά οικονομικά μεγέθη.

Ερευνητές υπολόγισαν ότι η αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε κλιματικά και υγειονομικά οφέλη ύψους 249 δισ. δολαρίων (186 δισ. στερλινών) μεταξύ 2019 και 2022.

3. Η παγκόσμια εξάπλωση των φωτοβολταϊκών

Η Κίνα παραμένει μακράν η μεγαλύτερη δύναμη στην ηλιακή ενέργεια, αλλά δεν είναι πλέον η μοναδική χώρα που οδηγεί την ανάπτυξη.

Παρά τους διάφορους δασμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα φωτοβολταϊκά προϊόντα, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τις εγκαταστάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα έντονη σε πολιτείες που ψήφισαν υπέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον αρκετή ηλιακή παραγωγική ικανότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες περισσότερου από το ένα τρίτο των νοικοκυριών τους.

«Οι δασμοί και άλλες ομοσπονδιακές πολιτικές που περιορίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται ασφαλώς να αυξήσουν το κόστος και να επιβραδύνουν την επέκτασή τους σε σχέση με όσα θα βλέπαμε διαφορετικά», δηλώνει η Αλίσια Ζάο, ειδικός στις στρατηγικές περιορισμού των εκπομπών στις ΗΠΑ, από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

«Ωστόσο, η οικονομική διάσταση αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η ηλιακή ενέργεια αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα. Ακόμη και με το αυξανόμενο κόστος, παραμένει μία από τις φθηνότερες πηγές νέας ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ. Και οι εγκαταστάσεις συνεχίζονται ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές».

Στην Κίνα, η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών αρχίζει να επιβραδύνεται, αλλά οι εξαγωγές φθηνών κινεζικών πάνελ προς άλλες χώρες εξακολουθούν να αυξάνονται.

Η Ινδία, από την πλευρά της, απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα με πολύ ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που είχε ακολουθήσει η Κίνα.

Οι νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάλυψαν το 60% της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία κατά την τελευταία διετία.

Στην Αυστραλία, περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια σπίτια διαθέτουν πλέον φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το ένα τρίτο των νοικοκυριών της χώρας.

4. Τα ακριβά και αναξιόπιστα ορυκτά καύσιμα

Χώρες όπως το Πακιστάν και ο Λίβανος έχουν αρχίσει επίσης να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.

Στην Αφρική, οι εγκαταστάσεις φτάνουν περίπου τα 100.000 ηλιακά πάνελ ημερησίως.

Σε πολλές περιοχές, η άνοδος των τιμών του ντίζελ, λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας και του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο το οικονομικό πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πολλές αφρικανικές χώρες, όπου οι οικιακές γεννήτριες ντίζελ χρησιμοποιούνται ευρέως εξαιτίας της αναξιοπιστίας των ηλεκτρικών δικτύων.

Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, σχεδόν όλα εισαγόμενα από την Κίνα, εξαπλώνονται πλέον γρήγορα ως εναλλακτική λύση.

Η Αιθιοπία έχει φτάσει ακόμη και στην απαγόρευση εισαγωγής αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από το πετρέλαιο και αντιμετώπισης της ρύπανσης, σύμφωνα με τον Τζόουνς.

Η ηλιακή ενέργεια προσφέρει επίσης νέες ποσότητες ηλεκτρισμού σε περιοχές όπου τα δίκτυα που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση.

Το Πακιστάν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ηλιακής επανάστασης, λόγω της εξαιρετικά ταχείας αύξησης των εγκαταστάσεών του.

Το 2019, η ηλιακή ενέργεια κάλυπτε λιγότερο από 2% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Σήμερα το ποσοστό έχει φτάσει στο 24%, χάρη στον συνδυασμό ακριβού και αναξιόπιστου ηλεκτρικού δικτύου με τις φθηνές εισαγωγές φωτοβολταϊκών από την Κίνα.

«Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό στο Πακιστάν είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας έχει χρηματοδοτηθεί από τις οικονομίες των ίδιων των πολιτών», αναφέρει ο Τζόουνς.

«Οι άνθρωποι μπορούν να την αντέξουν οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν δάνειο».

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται σε αρκετές ακόμη χώρες της ηλιόλουστης ζώνης του πλανήτη, από τον Λίβανο μέχρι τη Νιγηρία.

«Η ηλιακή ενέργεια επιτρέπει στα νοικοκυριά να αναλαμβάνουν δράση χωρίς να περιμένουν τις κυβερνήσεις ή τις εταιρείες ηλεκτρισμού», επισημαίνει ο Ρόζενοφ.

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, αυτή η ταχύτητα και η ανεξαρτησία έχουν εξαιρετικά μεγάλη αξία».

5. Η επανάσταση των μπαταριών

Η ηλιακή ενέργεια, βεβαίως, μπορεί να παράγεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Για να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, πρέπει να συνδυαστεί με συστήματα αποθήκευσης σε μπαταρίες.

Ευτυχώς, και ο κλάδος των μπαταριών έχει γνωρίσει τη δική του επανάσταση ως προς τη μείωση του κόστους, γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά του να υποστηρίζει την επέκταση των φωτοβολταϊκών.

«Ο συνδυασμός ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης είναι πλέον συχνά φθηνότερος από νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα στις ηλιόλουστες περιοχές», δηλώνει ο Ρόζενοφ.

«Οι μπαταρίες έχουν σε μεγάλο βαθμό λύσει το καθημερινό πρόβλημα της μεταφοράς της μεσημεριανής ηλιακής παραγωγής στις βραδινές ώρες».

Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, η ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με τις μπαταρίες κάλυψε κατά μέσο όρο περισσότερο από το ένα τέταρτο της ζήτησης ηλεκτρισμού μεταξύ 19:00 και 21:00, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Αμερικανικές πολιτείες, όπως το Βερμόντ, αναπτύσσουν πλέον συστήματα οικιακών μπαταριών που συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο, συχνά σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις στη μακροχρόνια αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας, ιδιαίτερα μεταξύ διαφορετικών εποχών, κατά τις περιόδους παρατεταμένης συννεφιάς ή στη διάρκεια των μουσώνων.

Γι’ αυτό, όπως τονίζουν τόσο ο Ρόζενοφ όσο και ο Τζόουνς, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη η ομαλή ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας στο ευρύτερο ηλεκτρικό σύστημα.

6. Η εξηλεκτρισμένη οικονομία

Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται βασικό στοιχείο της προσπάθειας για τον εξηλεκτρισμό περισσότερων δραστηριοτήτων της οικονομίας, περιορίζοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε τομείς που παραδοσιακά δεν βασίζονταν στον ηλεκτρισμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο εξηλεκτρισμός έχει επιλεγεί ως ένα από τα κεντρικά θέματα των φετινών κλιματικών διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία.

«Προς τα εκεί κατευθύνεται η ηλιακή ενέργεια: όχι απλώς να γίνει ο βασιλιάς του ηλεκτρισμού, αλλά ο βασιλιάς της ενέργειας», αναφέρει ο Τζόουνς.

Ωστόσο, η μετάβαση απαιτεί σωστό σχεδιασμό.

Η Τζούλια Σάουντερ, διευθύνουσα σύμβουλος του Long Duration Energy Storage Council, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε κατά την COP26, έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης επέκτασης του εξηλεκτρισμού.

«Υπάρχει ένας εγγενής κίνδυνος στον ανεξέλεγκτο εξηλεκτρισμό και η προσθήκη τεράστιων νέων φορτίων χωρίς ενσωματωμένη ευελιξία δημιουργεί ένα εύθραυστο σύστημα», έγραψε σε άρθρο της για το διεθνές δίκτυο ενεργειακής πολιτικής Ren21.

«Ο εξηλεκτρισμός δεν συνεπάγεται αυτόματα ανθεκτικότητα».

Σύμφωνα με τον Ρόζενοφ, τα σημερινά όρια για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας δεν σχετίζονται πλέον με τα φωτοβολταϊκά πάνελ ή με το κόστος τους. Αντίθετα, αφορούν τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση και την ταχύτητα με την οποία μπορεί να προχωρήσει ο εξηλεκτρισμός της ζήτησης.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι πλέον αν η ηλιακή ενέργεια θα αναπτυχθεί, αλλά αν τα ηλεκτρικά μας συστήματα και οι θεσμοί μας μπορούν να συμβαδίσουν».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και ο εξηλεκτρισμός οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, σύμφωνα με τη Ζάο.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον εθνική προτεραιότητα.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν ήδη πάνω από το 90% της νέας εγκατεστημένης ισχύος στις ΗΠΑ», αναφέρει.

«Η ανάγκη για ασφαλή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια καθοριστική ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, ακόμη και χωρίς την υποστήριξη της σημερινής ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

7. Οι νέες τεχνολογίες διευρύνουν τις δυνατότητες

Τα τελευταία χρόνια, στη Γερμανία έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται τα φωτοβολταϊκά που συνδέονται απευθείας στην πρίζα, γνωστά και ως «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι».

Τα συστήματα αυτά παράγουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά των στεγών, αλλά τροφοδοτούν απευθείας την κατοικία μέσω μιας συνηθισμένης ηλεκτρικής πρίζας.

Η χρήση τους έχει πλέον εγκριθεί και σε αρκετές άλλες χώρες και αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια.

Παράλληλα, τα αγροβολταϊκά, τα οποία συνδυάζουν την παραγωγή τροφίμων με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, προβάλλονται ως λύση στις ανησυχίες για τη χρήση γης.

Σε μια κτηνοτροφική εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά στο Κεντάκι των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ένας τοπικός αγρότης αμείβεται ώστε να βόσκει τα πρόβατά του ανάμεσα στα πάνελ.

Έτσι, παράγεται κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής, ενώ παράλληλα περιορίζονται το γρασίδι και τα ζιζάνια κάτω από τις εγκαταστάσεις.

Άλλες τεχνολογίες, από τα πλωτά φωτοβολταϊκά και τα ηλιακά συστήματα με κάτοπτρα μέχρι τα πάνελ περοβσκίτη και τα ηλιακά παράθυρα, θα μπορούσαν επίσης να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την ηλιακή ενέργεια

Η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2026, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης ενδέχεται να επιβραδυνθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον Τζόουνς. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την Κίνα.

Το περασμένο καλοκαίρι, η χώρα άλλαξε το καθεστώς διαχείρισης και στήριξης των νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, προκαλώντας ένα κύμα εγκαταστάσεων το 2025, ώστε να υπαχθούν στο προηγούμενο τιμολογιακό καθεστώς.

Στις υπόλοιπες αγορές, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική.

«Εάν εξαιρέσουμε την Κίνα, φέτος εγκαθίστανται περισσότερα πάνελ από πέρυσι», σημειώνει ο Τζόουνς.

Έως το 2030, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η ηλιακή ηλεκτροπαραγωγή θα έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 2025, ξεπερνώντας την υδροηλεκτρική ενέργεια και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πηγών ηλεκτροπαραγωγής παγκοσμίως.

«Όπου η ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο είναι ακριβή και αναξιόπιστη, οι οικονομικοί παράγοντες εξακολουθούν να ωθούν τους ανθρώπους προς τα φωτοβολταϊκά», αναφέρει ο Ρόζενοφ.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική προϋπόθεση: εάν οι εισαγωγές κινεζικών φωτοβολταϊκών πάνελ γίνουν δύσκολες, αυτή η μετάβαση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί με την ίδια ταχύτητα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην κλιματική κρίση έχουν δημιουργήσει αρκετούς λόγους ανησυχίας.

Η υπέρβαση του παγκόσμιου ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, που τέθηκε με τη Συμφωνία του Παρισιού το 2015, θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανή.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνονται και ο πλανήτης πλησιάζει σε ορισμένα κρίσιμα σημεία καμπής μέσα στον αιώνα.

Ωστόσο, η επιτυχία της ηλιακής ενέργειας δείχνει ότι σημειώνεται επίσης πρόοδος με τρόπους που κανείς δεν είχε προβλέψει.

Πριν από μία δεκαετία, «κανείς δεν πλησίαζε καν στο να περιμένει κάτι τέτοιο», αναφέρει ο Τζόουνς, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της καθαρής ηλεκτροπαραγωγής έχει συμβάλει άμεσα στη μείωση της κατασκευής νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα.

«Πλέον, τα χειρότερα σενάρια για την κλιματική αλλαγή βρίσκονται κάπου μεταξύ 2 και 3 βαθμών Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας, αντί για 4 βαθμούς», καταλήγει.