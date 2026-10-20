Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην καρδιά της Κυψέλης, πάνω από τη διαδρομή του ακινητοποιημένου μετροπόντικα της Γραμμής 4, βρέθηκε χθες ο Lord Robert Mair, ξεκινώντας την επιτόπια διερεύνηση που αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεχνικό βήμα πριν ληφθούν οι αποφάσεις για την επανεκκίνηση του TBM.

Η επίσκεψη του Βρετανού καθηγητή και διεθνώς αναγνωρισμένου ειδικού στις υπόγειες κατασκευές ξεκίνησε νωρίτερα από τα γραφεία της Ελληνικό Μετρό, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αναλυτική ενημέρωση. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την ακινητοποίηση του μετροπόντικα μέχρι σήμερα, η εξέλιξη των καθιζήσεων, τα στοιχεία παρακολούθησης του έργου και η εικόνα των επιπτώσεων που καταγράφηκαν στα κτίρια της περιοχής.

Έχοντας αυτή την πρώτη τεχνική εικόνα, ο Lord Mair μετέβη στη συνέχεια στο πεδίο, στην καρδιά της Κυψέλης, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της κρίσης. Ο κ. Mair, περπάτησε στη ζώνη όπου εκδηλώθηκαν οι καθιζήσεις, είδε εξωτερικά τα κτίρια και, με σχέδια της χάραξης ανά χείρας, έκανε στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να αντιπαραβάλει όσα είχαν προηγουμένως παρουσιαστεί με την πραγματική εικόνα στην επιφάνεια.

Στη διάρκεια της αυτοψίας είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής, ακούγοντας από τους ίδιους πώς βίωσαν το φαινόμενο και τις επιπτώσεις που προκάλεσε στα κτίρια.

Σήμερα αναχωρεί για το Λονδίνο

Η αυτοψία συνεχίστηκε στη συνέχεια κάτω από το έδαφος, με επίσκεψη στον ίδιο τον μετροπόντικα και στο σημείο όπου έχει σταματήσει η διάνοιξη. Το TBM παραμένει ακινητοποιημένο από τις 8 Μαΐου στο τμήμα μεταξύ Κυψέλης και Δικαστηρίων και ενώ λόγω των επιπτώσεων στα κτίρια είχε σταματήσει άλλες τέσσερις φορές από τον περασμένο Μάρτιο προσαρμόζοντας ανάλογα την τεχνική διάνοιξης.

Η επιτόπια έρευνα συνεχίζεται και σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οπότε ο Lord Mair αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των ελέγχων πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο. Από εκεί ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη σύνταξη της τεχνικής του έκθεσης, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να είναι έτοιμη σε περίπου έναν μήνα.

«Δεν του φάνηκε καινοφανές»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη αντίδραση του Βρετανού εμπειρογνώμονα σε όσα είδε και άκουσε κατά την επίσκεψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν παρόντες στην αυτοψία, ο Lord Mair δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται από το φαινόμενο. «Δεν του φάνηκε καινοφανές», είναι η χαρακτηριστική φράση που μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, δίνοντας την εικόνα ενός τεχνικού συμβάντος με χαρακτηριστικά που δεν είναι άγνωστα σε έναν επιστήμονα με μεγάλη εμπειρία σε έργα σηράγγων.

Η πρώτη αυτή εντύπωση, πάντως, δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της τεχνικής έκθεσης, τα οποία θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων. Μαζί με την αποτίμηση των αιτιών, η έκθεση αναμένεται να προσδιορίζει την τεχνική λύση για την ασφαλή επανεκκίνηση και συνέχιση της διάνοιξης, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται για το έργο.

Στο μικροσκόπιο οι αιτίες των καθιζήσεων

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκονται πλέον δύο βασικά ζητήματα: τι ακριβώς οδήγησε στις καθιζήσεις και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας.

Οι μέχρι σήμερα τεχνικές διερευνήσεις έχουν εστιάσει σε σημεία της διαδρομής όπου το έδαφος εμφάνισε αυξημένη διαπερατότητα, με αποτέλεσμα η πίεση εξισορρόπησης στο μέτωπο του TBM να μην επαρκεί και να προκαλούνται μετακινήσεις του εδάφους που έφτασαν μέχρι την επιφάνεια.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση καλείται να εξετάσει συνολικά τα δεδομένα λειτουργίας του μηχανήματος, τα γεωτεχνικά στοιχεία και τις μετρήσεις που έχουν συγκεντρωθεί και να καταλήξει στα μέτρα που απαιτούνται για την ασφαλή συνέχιση του έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επίδραση της διάνοιξης στα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη ζώνη διέλευσης του TBM και στις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επανεκκίνησή του.

Εν αναμονή του πορίσματος

Στη διαδικασία της διερεύνησης και της αξιολόγησης της μεθοδολογίας για το restart του έργου, συμμετέχει και ο καθηγητής του ΕΜΠ, Βασίλης Μαρίνος.

Μέχρι σήμερα έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση 87 κτίρια στη ζώνη επιρροής, έχουν ελεγχθεί 35 και σε 20 έχουν καταγραφεί βλάβες, χωρίς κάποιο να έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς χρήση. Από αυτά για 14 κτίρια έχουν παραδοθεί ήδη στην ελληνικό μετρό ενδιάμεσες εκθέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, η σκυτάλη επιστρέφει στην Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα του Βρετανού «γκουρού» των σηράγγων θα παραδοθεί στην εταιρεία, η οποία θα το αξιολογήσει σε συνεργασία με τον ανάδοχο, προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας που θα απαιτηθούν για το επόμενο βήμα του έργου.