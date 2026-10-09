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Αυστηρό μήνυμα προς την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που δεν αναλάβει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης απηύθυνε ο κ. Νίκος Ταχιάος.

Παράλληλα, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιλέγουν να επιρρίψουν ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο για τις καθιζήσεις στην περιοχή της Κυβέλης υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό “ξεπλένουν” τις συμβατικές ευθύνες των εργολάβων.

“Αν υπήρχε – που πιστεύω ότι δεν υπάρχει – στο μυαλό οποιασδήποτε εργοληπτικής εταιρείας ότι αυτό που έχει αξία είναι η τιμή μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου και αν αυτό πρέπει να αναμετρηθεί με το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των κατοίκων ή το πολιτικό ήθος της κυβέρνησης να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει η κατρακύλα να φάει αυτόν που πρέπει και αυτός δεν είναι ούτε τα συμφέροντα των πολλών ούτε η ασφάλεια των κατοίκων που η κυβέρνηση έρχεται να εγγυηθεί” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου για να προσθέσει σε άλλο σημείο “έχετε ξεχάσει ποιος είναι πραγματικός υπόχρεος. Λέτε να μην έχω εικόνα τι έχει συμβεί στο έργο;

Λέτε ότι εμείς πρέπει να αποδεχθούμε ευθύνη δημοσίου; Σας λέω ότι η κυβέρνηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδέχεται ευθύνη δημοσίου. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη δημοσίου και σε αυτή την γραμμή παραμένει η κυβέρνηση και η εμμονή σας να στοχοποιείτε την Ελληνικό Μετρό ως υπαίτιο, υπόλογο και ως υπόχρεο αποκατάστασης το μόνο που κάνει είναι να ξεπλένει τις ευθύνες μια εργολήπτριας εταιρείας. Αυτό θέλετε”.

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