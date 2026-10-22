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Η σταδιακή μετατροπή της Ελλάδας από έναν απλό περιφερειακό καταναλωτή φυσικού αερίου, σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρει ανάλυση της Grant Thornton Ελλάδας.

Παράλληλα, η ανάλυση εντοπίζει ότι η ελληνική αγορά έχει ένα πιο συγκεντρωμένο προφίλ κινδύνου σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει την έλλειψη αποθήκευσης, την υψηλή έκθεση στις τιμές spot του LNG, έναν τομέα ηλεκτροπαραγωγής που απορροφά τα 2/3 της εγχώριας ζήτησης και μια μεγάλη ροή αερίου μέσω αγωγών που πρέπει να αντικατασταθεί έως τον Νοέμβριο του 2027. Και για τον λόγο αυτό προτείνει 4 σημαντικά μέτρα δράσης στην αγορά του φυσικού αερίου:

Την εξασφάλιση LNG μέσω μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων συμβολαίων αντί τιμών spot, με διεύρυνση της βάσης των προμηθευτών.

Τη συντονισμένη διενέργεια stress test από τους διαχειριστές των υποδομών αερίου του Κάθετου Διαδρόμου με στόχο την καλύτερη κατανομή της δυναμικότητας και τροφοδοσίας αερίου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πριν από το πρώτο κύμα ψύχους.

Την προετοιμασία για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου με LNG.

Τη διαχείριση της μετακύλισης των τιμών φυσικού αερίου στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ο επερχόμενος χειμώνας θα δοκιμάσει το κατά πόσο ο νέος ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου συνοδεύεται από την απαραίτητη ετοιμότητα για τη διατήρησή του. Οι υποδομές είναι έτοιμες· το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου συμβάσεων, κανόνων και πρακτικών διαχείρισης κινδύνου γύρω από αυτές» καταλήγει η ανάλυση.

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