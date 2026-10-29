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Οι διεθνείς συγκρούσεις ανατρέπουν τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, περιορίζοντας την παραγωγή καυσίμων και εκτοξεύοντας τα περιθώρια διύλισης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Shell καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της, ενισχύοντας παράλληλα τις επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους της.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρείας εκτινάχθηκαν στα 10,8 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσίευσε την Πέμπτη ο ενεργειακός όμιλος με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από το τρίμηνο που ακολούθησε αμέσως τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις αρχές του 2022. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ύψους 10,2 δισ. δολαρίων.

Η Shell αύξησε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στα 5 δισ. δολάρια, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το μέρισμά της. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία στη διύλιση πετρελαίου.

Οι δύο πολεμικές συγκρούσεις έχουν θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής καυσίμων, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να παράγουν ντίζελ, βενζίνη και άλλα διυλισμένα προϊόντα να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά κέρδη.

Υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Wael Sawan, η Shell έχει συγκεντρώσει τις δραστηριότητες διύλισης σε λιγότερες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται στενά με τις εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου. Ταυτόχρονα, έχει δώσει έμφαση στις αποδόσεις προς τους μετόχους, έχει διευρύνει την παρουσία της στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και έχει διατηρήσει την παραγωγή πετρελαίου.

Τα περιθώρια διύλισης της εταιρείας εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό, στα 42 δολάρια ανά βαρέλι κατά το τρίτο τρίμηνο, από 24 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη του τομέα Χημικών και Προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τη διύλιση καυσίμων και την εμπορία πετρελαίου, αυξήθηκαν στα 3,86 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη που έχει καταγράψει ποτέ η δραστηριότητα της Shell στον τομέα της διύλισης και των συναφών προϊόντων. Συγκριτικά, ο ίδιος τομέας απέφερε συνολικά μόλις 1,1 δισ. δολάρια σε ολόκληρο το 2025.

Το χαρτοφυλάκιο υγροποιημένου φυσικού αερίου της Shell στη Βόρεια Αμερική επωφελήθηκε επίσης από τα ασυνήθιστα υψηλά περιθώρια κέρδους στις εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη και την Ασία, καθώς η νέα εγκατάσταση LNG Canada αύξησε σταδιακά την παραγωγή της. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Shell και οι εταίροι της στο καναδικό έργο συμφώνησαν να διπλασιάσουν την εξαγωγική του δυναμικότητα.