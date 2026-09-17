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Το 2005, ο τυφώνας Rita άφησε πίσω του εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στην Cameron Parish της Λουιζιάνα. Περισσότερο από το 90% των κατοικιών καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το κόστος αποκατάστασης ξεπέρασε τα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μάικλ Φιούελ, σημερινός πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, θυμάται εκείνες τις ημέρες ως τις πιο δύσκολες της ζωής του.

«Έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη», αναφέρει, περιγράφοντας πώς οδηγούσε επί ημέρες στους πλημμυρισμένους δρόμους μαζεύοντας νεκρά ζώα, ενώ ελικόπτερα της Εθνοφρουράς μετέφεραν πόσιμο νερό στους κατοίκους. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Cameron Parish, με πληθυσμό περίπου 4.700 κατοίκων, βρίσκεται σε τροχιά να γίνει μία από τις πλουσιότερες περιοχές της πολιτείας.

Η μεταμόρφωση ήρθε μέσω του LNG

Η αλλαγή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας LNG. Το φυσικό αέριο μετατρέπεται σε LNG όταν ψύχεται στους -162°C, μειώνοντας τον όγκο του περίπου 600 φορές, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλοια σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην περιοχή λειτουργεί σήμερα ο Sabine Pass, ο μεγαλύτερος σταθμός εξαγωγής LNG παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε τις εξαγωγές το 2016 και έχει δυναμικότητα 29,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Παράλληλα, στην Cameron Parish λειτουργούν ακόμη δύο τερματικοί σταθμοί LNG, ενώ ένας τέταρτος βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ο νέος σταθμός, Commonwealth LNG, αποτελεί επένδυση ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο και, όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2030, θα μπορεί να παράγει 9,5 εκατ. τόνους LNG τον χρόνο, ποσότητα αρκετή για τη θέρμανση περίπου έξι εκατομμυρίων κατοικιών. Συνολικά, οι εγκαταστάσεις LNG της περιοχής εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περισσότερα από 4 δισ. δολάρια φορολογικών εσόδων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι ΗΠΑ έγιναν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG

Μέχρι πριν από περίπου δέκα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ελάχιστες εξαγωγές LNG. Σήμερα αποτελούν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως, με τη Λουιζιάνα να διαχειρίζεται περίπου το 60% των αμερικανικών εξαγωγών. Από αυτές, σχεδόν τα δύο τρίτα αναχωρούν από την Cameron Parish. Το φυσικό αέριο μεταφέρεται μέσω αγωγών από διάφορες πολιτείες, όπως το Τέξας και η Πενσυλβάνια, πριν υγροποιηθεί και εξαχθεί.

Γιατί αυξάνεται η ζήτηση

Σύμφωνα με τον Τιμ Γουάιατ, πρόεδρο της Caturus, μητρικής εταιρείας της Commonwealth LNG, οι ΗΠΑ διαθέτουν άφθονα αποθέματα φυσικού αερίου και μπορούν να προσφέρουν σταθερές και ανταγωνιστικές προμήθειες σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ευρωπαϊκή ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδίωξαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη σημασία των αμερικανικών εξαγωγών LNG. Σήμερα οι ΗΠΑ καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν από το 2022 ήταν περίπου 25%.

Τα οφέλη για την τοπική οικονομία

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας LNG έχει αλλάξει αισθητά την οικονομική εικόνα της περιοχής. Το διάμεσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αυξήθηκε από περίπου 59.500 δολάρια το 2010 σε περίπου 75.000 δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 25%. Ο Μάικλ Φιούελ θεωρεί ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι πως οι νέοι μπορούν πλέον να βρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας χωρίς να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. «Το όνειρό μου είναι να επιστρέψουν οι νέοι στην περιοχή μας», τονίζει σύμφωνα με το BBC.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες

Η ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται και από αντιδράσεις. Τα τεράστια δεξαμενόπλοια LNG απαιτούν βαθύτερα και μεγαλύτερα ναυτιλιακά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται εκτεταμένες εκβαθύνσεις. Σε μία περίπτωση την περασμένη χρονιά, περίπου 15.000 κυβικά γιάρδες υλικών από τις εκσκαφές κατέληξαν εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής. Παράλληλα, η αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία έχει προκαλέσει παράπονα από κατοίκους, αν και οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι τα οικονομικά οφέλη υπερκαλύπτουν τις δυσκολίες.

Η Ευρώπη πληρώνει ακριβότερα την ενέργεια

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό LNG συνοδεύεται και από υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Στη Γερμανία, το ετήσιο κόστος φυσικού αερίου για μεγάλες βιομηχανίες έχει εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με αναλυτές, έως το 2030 οι ΗΠΑ ενδέχεται να καλύπτουν έως και το 80% των εισαγωγών LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ του 2025 προβλέπει αγορές αμερικανικής ενέργειας συνολικής αξίας 750 δισ. δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία.

Μια περιοχή που ξαναγεννήθηκε

Για τους κατοίκους της Cameron Parish, η ενεργειακή έκρηξη σημαίνει πολύ περισσότερα από οικονομικούς δείκτες. Είκοσι χρόνια μετά τον τυφώνα που σχεδόν εξαφάνισε την κοινότητά τους, βλέπουν πλέον μια περιοχή που όχι μόνο αναγεννήθηκε, αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του πλανήτη.

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