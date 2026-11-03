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Με σημαντικά αυξημένο κόστος θέρμανσης αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, καθώς οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα αλλάζουν τα δεδομένα και ανατρέπουν την κατάταξη των πιο συμφερουσών επιλογών.

Στην Αθήνα οι καταναλωτές αρχίζουν να αναζητούν την οικονομικότερη λύση, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο έχει ήδη γίνει περισσότερο αισθητό, το ζήτημα απασχολεί νωρίτερα τα νοικοκυριά.

Η σύγκριση των βασικών συστημάτων θέρμανσης αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στο μηνιαίο κόστος, με τις αντλίες θερμότητας να διατηρούν σαφές πλεονέκτημα, ενώ το πετρέλαιο και τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα βρίσκονται στις ακριβότερες επιλογές.

Για να υπάρχει κοινή βάση υπολογισμού, εξετάζεται μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, με μέτρια θερμομόνωση, χαρακτηριστικό που συναντάται σε μεγάλο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 144 ευρώ ο μηνιαίος λογαριασμός

Η φετινή περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, μετά την εφαρμογή δύο επιδοτήσεων των 20 λεπτών ανά λίτρο, από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διυλιστήρια.

Για τους υπολογισμούς θεωρείται ότι μια τετραμελής οικογένεια χρησιμοποιεί τη θέρμανση επί πέντε ώρες καθημερινά, διατηρώντας τον θερμοστάτη στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην πράξη, βέβαια, αρκετές πολυκατοικίες λειτουργούν την κεντρική θέρμανση για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Με αυτές τις παραδοχές, η ημερήσια κατανάλωση εκτιμάται σε 3,1 λίτρα πετρελαίου, δηλαδή περίπου 93 λίτρα τον μήνα.

Το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος φθάνει τα 144,3 ευρώ.

Η επιβάρυνση είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη του 2023, όταν για το ίδιο παράδειγμα το κόστος υπολογιζόταν στα 104,2 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση που προσεγγίζει το 38,5%.

Φυσικό αέριο: Υπερτριπλάσιο κόστος σε σχέση με πέρυσι

Η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου έχει επιφέρει σημαντική μεταβολή και στο κόστος θέρμανσης των κατοικιών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο. Με βάση το εξεταζόμενο παράδειγμα, ένα λίτρο πετρελαίου, με απόδοση συστήματος περίπου 90%, αντιστοιχεί σε 10,6 θερμικές κιλοβατώρες.

Επομένως, τα 93 λίτρα πετρελαίου που απαιτούνται για τη μηνιαία θέρμανση της κατοικίας ισοδυναμούν με περίπου 986 θερμικές kWh.

Με τιμή φυσικού αερίου στα 96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 0,096 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το υπολογιζόμενο μηνιαίο κόστος διαμορφώνεται στα 94,7 ευρώ.

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Πέρυσι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονταν σε χαμηλά τετραετίας, το κόστος για την ίδια κατανάλωση ανερχόταν σε μόλις 30,6 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η δαπάνη θέρμανσης με φυσικό αέριο έχει πλέον υπερτριπλασιαστεί, περιορίζοντας σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διέθετε το συγκεκριμένο καύσιμο.

Κλιματιστικά inverter: Στα 73 ευρώ τον μήνα

Τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανση μιας κατοικίας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εξετάζεται η λειτουργία τριών κλιματιστικών, ενός ισχύος 18.000 BTU και δύο των 9.000 BTU. Για ημερήσια χρήση πέντε ωρών, η συνολική κατανάλωση υπολογίζεται σε 15,3 kWh την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 459 kWh σε μηνιαία βάση.

Με το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 12,9 λεπτών πέρυσι, το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται σε 73 ευρώ, από 59 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση ανέρχεται σε περίπου 23,7%.

Σημαντικά διαφορετική είναι η εικόνα για τα παλαιότερης τεχνολογίας κλιματιστικά, τα οποία δεν διαθέτουν σύστημα inverter.

Στην περίπτωση αυτή, η μηνιαία κατανάλωση ανεβαίνει στις 660 kWh, με αποτέλεσμα η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας να προσεγγίζει τα 105 ευρώ. Έτσι, η τεχνολογική διαφορά μεταξύ νέων και παλαιών συσκευών μεταφράζεται σε αισθητή απόκλιση στον λογαριασμό ρεύματος.

Αντλία θερμότητας: Η οικονομικότερη επιλογή με 48 ευρώ

Στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο οικονομικών συστημάτων θέρμανσης βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Για μια κατοικία με τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος, η ημερήσια ηλεκτρική κατανάλωση εκτιμάται περίπου στις 10 kWh, δηλαδή στις 300 kWh τον μήνα.

Με βάση την ίδια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τα κλιματιστικά, το μηνιαίο κόστος περιορίζεται στα 48 ευρώ, έναντι 42,6 ευρώ πέρυσι. Το πλεονέκτημα στο λειτουργικό κόστος είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η μηνιαία δαπάνη είναι περίπου το ένα τρίτο εκείνης που απαιτεί η θέρμανση με πετρέλαιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή συνοδεύεται από ένα σοβαρό μειονέκτημα: την υψηλή αρχική επένδυση.

Η αγορά και εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας μπορεί να απαιτήσει δαπάνη που φθάνει ακόμη και τις 9.500 ευρώ, ποσό που αποτελεί εμπόδιο για αρκετά νοικοκυριά, παρά την εξοικονόμηση που προσφέρει στη συνέχεια.

Ηλεκτρικά σώματα και θερμάστρες: Κόστος 143 ευρώ

Στις πιο δαπανηρές λύσεις περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και οι συμβατικές ηλεκτρικές θερμάστρες.

Για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της ίδιας κατοικίας, η κατανάλωση υπολογίζεται περίπου στις 30 kWh ημερησίως ή στις 900 kWh σε μηνιαία βάση. Με βάση το εξεταζόμενο σταθερό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η μηνιαία επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 143 ευρώ, έναντι 114 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση, η οποία καθιστά τη συγκεκριμένη μέθοδο μία από τις λιγότερο συμφέρουσες για τη συνεχή θέρμανση ολόκληρης κατοικίας.

Η κατάταξη των συστημάτων θέρμανσης από το φθηνότερο στο ακριβότερο

Με βάση τις παραδοχές για κατοικία 100 τ.μ. και καθημερινή λειτουργία της θέρμανσης επί πέντε ώρες, η εικόνα του μηνιαίου κόστους διαμορφώνεται ως εξής:

Αντλία θερμότητας: 48 ευρώ. Κλιματιστικά inverter: 73 ευρώ. Φυσικό αέριο: 94,7 ευρώ. Παλαιά κλιματιστικά χωρίς inverter: 105 ευρώ. Ηλεκτρικά σώματα και θερμάστρες: 143 ευρώ. Πετρέλαιο θέρμανσης: 144,3 ευρώ.

Η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου έχει ανατρέψει την κατάταξη των προηγούμενων ετών, μετακινώντας το συγκεκριμένο καύσιμο στην τρίτη θέση από πλευράς οικονομίας. Αντίθετα, η αντλία θερμότητας διατηρεί καθαρό προβάδισμα, με τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter να ακολουθούν. Στο άλλο άκρο, το πετρέλαιο θέρμανσης αναδεικνύεται στην ακριβότερη επιλογή, έστω και με οριακή διαφορά από τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

Η σύγκριση αποτυπώνει επίσης τη μεγάλη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν οι περισσότερες μορφές θέρμανσης είχαν γίνει αισθητά οικονομικότερες συγκριτικά με το 2024 και, ακόμη περισσότερο, με το 2023. Φέτος, η εικόνα αντιστρέφεται. Με εξαίρεση την περίπτωση των νοικοκυριών που διαθέτουν αντλία θερμότητας, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες επιβαρύνσεις, ανεξάρτητα από το σύστημα που επιλέγουν για να ζεστάνουν το σπίτι τους.